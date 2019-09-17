Samanyolu Haber /Gündem / “Çile Toprağında Yeşeren Bahar” /17 Eylül 2019 10:04

“Çile Toprağında Yeşeren Bahar”

Samanyoluhaber.com yazarı Abdullah Aymaz Yazar İsmet Macit'in yeni çıkan “Çile Toprağında Yeşeren Bahar” kitabını yazdı

SHABER3.COM

ABDULLAH AYMAZ- SAMANYOLUHABER.COM 

Arkadaşımız İsmet Macit Bey, Asr-ı Saadetten günümüze iman ve Kur’an Hizmetinde bulunanların devirler değişse de karşılaştıkları benzer cevirler ile ilgili olayları mukayeseli olarak “Çile Toprağında Yeşeren Bahar” isimli kitabında okuyuculara takdim ediyor… Ben de kitaptan bazı bölümler aktararak bir tadımlık bile olsa, sizlere  bu çalışmayı tanıtmaya gayret edeceğim. 

“Meriç’in soğuk sularında üşüdük.”

Enes bin Nadr’ın şehit edilmiş cesedini nasıl kız kardeşi, parmağından tanımışsa, Meriç’te boğulup şehit olan Aslı Doğan’ın cesedi de parmağındaki Aslı-Fahrettin yazan yüzükten tanındı.

“Yılan dilleriyle iliştiler / Tertemiz mahremine  / Bir iftirada boğuldu yürekler  /  Kur’an şâhit oldu iffetine”
“Ebu Leheb iki oğlunu çağırıp kin ve öfke kokan şu tehdidi savuyrmuştu: ‘Eğer siz Muhammed’in kızlarını boşamazsanız, yanınıza durmak bana haram olsun”  Anneleri Ümmü Cemil ise: ‘Muhammed’in iki kızını da boşayın. Çünkü onlar, babaları (hâşâ) sapıtmışlardır.’ dedi.
“Utbe ve Uteybe, Efendimizin (S.A.S.) kızlarını boşadılar. Uteybe, Hz. Ümmü Gülsüm (r. anha) annemizi boşadığı zaman Efendimize (S.A.S.) gelip: ‘Ben senin dinini  inkâr ettim ve senin kızını boşadım. Artık ne sen bana gel, ne de ben sana geleyim’ dedi. Bununla yetinmeyip Efendimizin  (S.A.S.) gömleğini yırttı. 
  Bu süreçte de  bir kız evladın eşi zulmen ve gadren hapse atılır. Herşeyi biten kız babasının evine sığınır. Kızın babası hacca gider o kutsal topraklardan arayıp ‘O cemaatle ilgini keseceksin, eğer kesmezsen evimi terk et’  der. Bir baba (hem Allah’ın evinden) kızına böyle bir ifadede bulunabilir mi? Bu bacımızın acısı, Efendimizin (S.A.S.) kızlarının acısına ne kadar da benziyor. Dün Ebu Leheb’in oğullarının yaptıklarını bugün öz babaları yapıyor kızlarına.” 

“O topluluk, yakında bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.”  (Kamer Suresi, 45)

“Ey Meriç sakla bağrında masumları 
Sende yürüsün çocuklar ümit dolu yarınlara…”

“Sıla derdine düşünce anlarsın,
Yunanlıya kardeş olduğunu…”
(Bülent Ecevit)

“Devletin bir kurumunda üst düzey memur olarak karı koca beraber çalışıyorduk. (…)  Terör örgütü mensubu olarak şikayet edildik. Önce işten atıldık, sonra banka hesaplarımız bloke edildi ve hakkımızda yakalama kararı çıkınca elde ne varsa onunla ülkeden arkamıza baka baka ayrıldık. Meriç’ten Yunanistan’a geçtik. Elimizdeki bütün parayı Meriç’ten geçirenlere verdik. Gece saatlerce yürüdük. Köpek sesleri uzakta insan silüetleri korku, endişe, gözyaşı, hasret… Bir insanı sarsacak ne kadar duygu varsa hepsini aynı anda yaşaya yaşaya Yunan makamlarına teslim olduk.”

“Zindan iki hece, Mehmed’im lafta 
Baba katiliyle babam bir safta! 
Bir de ‘geri adam’ boynunda yafta…
Hâlimi düşünüp yanma Mehmed’im!
Kavuşmak mı? Belki, daha ölmedim!”
(N. F. Kısakürek) 

“Türkiye’deki cadı avından kaçarak iki yıl önce Ruanda’ya yerleşti. Bartın Aktif İş Adamları Derneği  Başkanlığı yapan Birol Dikyurt, gurbetteki son durağı olan Almanya’da kanser tedavisi görürken vefat etti. Hastalığının iyice ağırlaştığı son dönemde kendisini hastanede ziyaret eden dostlarına konuşan Birol Dikyurt ağabeyimiz, ‘Abiler hizmetlerine devam etsinler, Hizmet’ten geri durmasınlar. Bana da çok dua etsinler’ diyerek yürüdü Rabbine. Hasta yatağında söyledikleri bir dava adamının haykırışlarıydı. Ağlaya ağlaya izledi bütün dünyaya Hizmet erleri. Her bir cümlesi yüreklere saplandı. ‘Malım, mülküm, evlâdım’ demiyordu. ‘Hizmet, hizmet, hizmet!..’ diye inliyordu. ‘Ne olur abiler! Bırakmayın Hizmet’i… Koşturun… Şu nefesi bekleyenlere yetişin!..’ diyordu.”
Mülteci kardeşler bir Avrupa ülkesinde Pakistanlıların   Camiine gidip idarecilerine ‘Kurban Bayramını beraber kutlayalım” teklifinde bulunuyor. Onlar kabul etmiyorlar. Bunun üzerine bir kilisenin Papazına gidiyorlar durumu anlatıyorlar. Papaz, memnuniyetle kabul ediyor. Fakat  bir ırkçı militan Pakistanlıların bu mabedine katliam yapmak için silahlarını alıp gidiyor. Tam içeri girerken uyanık hem de yaşlı bir Pakistanlı tarafından fark ediliyor ve kahramanca üzerine atlamasıyla felâket önleniyor… Haber duyulur duyulmaz, Papaz, arkadaşları arayıp üzüntüsünü belirterek “Hiç çekinmeyin, gelin gelin ibadetinizi burada yapın. Biz tedbirini aldık. Biz sizi koruruz. Mutlaka gelin ve asla iptal etmeyin” diye bir de tenbihliyor. 
Meseleyi şarkılarla, şiirlerle bitirelim.
“Bütün geceler mecbur  varır sabaha.”
“Umudunu kaybedip pes etmek olmaz.” 
EY  HİZMET!
“Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek”
Nihayet
“Şarkıların sırası bizde…”
Nerelerden nerelere geldik… Kıyamete ayarlı bu HİZMET…  Gecesiyle gündüzüyle, kışıyla baharı ile inşaallah Kıyamete kadar sürecek… Bunu asla  SÜREÇLER  durduramaz. Hiçbir süreç de kıyamete kadar süremez. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber “Çile Toprağında Yeşeren Bahar” Sonraki Haber >>

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

200 gündür kayıplar

200 gündür kayıplar

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Haluk Savaş'ı KHK Mağdurları karşıladı

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Sunucudan Arda Turan'a gönderme

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Saniyede 3 km hız kat etti... Roket kızağı testi kamerada

Koç'un açılışında ''Osman Kavala'ya özgürlük'' sesleri

Koç'un açılışında ''Osman Kavala'ya özgürlük'' sesleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:14:12