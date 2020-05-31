Samanyolu Haber /Dünya / "Çilek ve tavuğu ayırt edemez hale gelmiştim" /31 Mayıs 2020 15:36

"Çilek ve tavuğu ayırt edemez hale gelmiştim"

Yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) tedavisi gören Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, hasta olduğu dönemde koku ve tat alma duyularını kaybettiğini anlattı. Koku ve tat kaybı, sonradan Koronavirüs'ün belirtileri arasına eklenmişti.

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rossiya-24 televizyonunda yayınlanan Moskova.Kremlin.Putin isimli televizyon programında Koronavirüs pozitifken nasıl semptomlar gösterdiğini anlattı.

“Grip olmuşum gibi hissettirdi. Başında çok ciddi bir şeymiş gibi hissettirmiyor.” diyen Peskov, şöyle devam etti: “Virüsle enfekte olduğumu düşündüğümüz gün, spor salonunda bir buçuk saat antrenman yaptım. Yedi kilometre koştum, bedenime güç akın ettiğini hissediyordum ve bu bana kendimi iyi hissettirmişti.”

ÇİLEK İLE TAVUĞU AYIRT EDEMİYORDUM

Ertesi gün ateşi yükselen Peskov, koku ve tat alma duyularını kaybettiğini belirterek, “Çilek ile tavuğu birbirinden ayırt edemiyordum.” dedi.

Peskov’un yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı 12 Mayıs’ta belli olmuştu. Peskov Kommersant gazetesine verdiği mülakatta hastalığın ilk semptomlarının, meslektaşlarından birisinin hastalanmasını takiben kendisini izole ettiği dönemde ortaya çıktığını kaydetmişti.

Bu haftanın başında tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Peskov mesaiye evden devam ediyor.
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