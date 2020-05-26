Çilekten soğutan video!

Çilek gibi meyvelerde kurtçukların görülmesini "çok normal" diye niteyeyen Prof. Dr. Bülent Nazlı, "Kelebek, böcek ve sinekler üreme dönemlerinde yumurtalarını meyvelerin üzerine bırakabiliyor. Bu yumurtalar kurtçukları oluşturuyor. Bu durum sağlık açısından risk oluşturmaz." dedi.







Prof. Dr. Nazlı, "Suda bolca yıkamalıyız. Özellikle çileğin yaprak kısımlarını alıp bol su ile meyveyi yıkamalısınız. İçinizin rahat etmesini istiyorsanız sosyal medyada yayılan videolar gibi bir miktar tuz atıp temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Sirkeli su da önem taşıyor. Kurtçuklar düşük asit değerlerine dayanamadıklarından meyve veya sebzeden uzaklaşıyorlar. Bu tür uygulamalar yapılabilir." tavsiyesinde bulundu.





"ŞİMDİYE KADAR KURTLU MEYVE TÜKETTİK"

Çilekle yapılan deneyi seyrettiğini belirten Prof. Dr. Bülent Nazlı, "Hatta bunu ben de evde su ve tuzla birlikte denedim. Bende aynı sonucu vermedi. Şimdiye kadar belki de defalarca bu şekilde kurtlu meyve tükettik. Yani çiğ olarak tüketilen gıdalarda bunlar özellikle önem taşıyor. Bu durumdan fazla ürkmemek gerekiyor.” diye konuştu.





"TARIMDA HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİLMELİ"







Meyveleri yetiştirirken çevre hijyenine dikkat etmek gerektiğini kaydeden Nazlı, "İyi tarım uygulamaları dediğimiz meyvelerin yetiştirilmesindeki çevre hijyeni göz ardı edilmemeli. O bölgede fazla sinek ve böcek olmamalı. O zaman kurtlanma daha az olacaktır. Özellikle çileğin yaprak kısımlarını alıp bol su ile meyveyi yıkamalısınız." tavsiyesinde bulundu.





TUZLU SU DENEYİ NASIL YAPILIYOR?





Derin bir kaba bolca su ekleniyor ardından çilekler kabın içine boşaltılıyor. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edilen su yavaş yavaş karıştırılıyor.





Videolarda yer aldığı gibi çileğin içerisinde küçük böcekler olduğu takdirde su yüzeyine çıkıyor.