Çılgın projeye çılgın kaynak: Sadece 11 bin TL ayrıldı

BirGün’de yer alan habere göre, Kanal İstanbul için 2022 Yatırım Programı’na ödenek konulmadı. 2021 yılında 7,8 milyar TL olarak hesaplanan, “Kanal İstanbul Bağlantı Yolları Etüt Proje ve Yapımı” projesinin toplam maliyeti ise 2022 itibarıyla 9,7 milyar TL’ye çıktı.







Öngörülen uzunluğu 150 kilometre olan yolun inşasının tamamlanması için 2025 yılı hedef alındı. Proje kapsamında 2021 yılında harcanan para da yatırım programına kaydedildi. Projenin, “Bağlantı Yolları Etüt Proje ve Yapımı” kapsamındaki çalışmalar için 2021 yılında 11 milyon 89 bin TL harcandığı bildirildi.





ÇILGIN PROJEYE 11 BİN TL

2022 yılı için ise projeye sembolik miktarda kaynak ayrılması dikkati çekti. Ekonomik konjonktür itibarıyla veya ilgili projede yaşanan gelişmeler nedeniyle durdurulmasına karar verilen ancak yatırım programında korunmasında yarar görülen projelere tahsis edilen, “İz ödenek” olarak ifade edilen ödenek çerçevesinde projeye 2022 yılı için yalnızca 11 bin TL kaynak ayrıldı.





1000 TL’YE AHIR YAPILMAZ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis’te AKP’nin daha önce yapımı için söz verdiği Malatya adliye sarayı projesi ile ilgili konuştu.





İktidarın yıllardır daha yerine bile karar veremediğini proje için Ağbaba, “Maalesef, yıllardır söz veriliyor, adliye binası yapılabilmiş değil. Önce, dediler ki ‘Sarıcıoğlu Mahallesine adliye binasını yapacağız.’ Ben 2011’de milletvekili oldum, AKP milletvekilleri değişiyor ama söylem aynı önce Sarıcıoğlu’na sonra ‘Beyler Deresi’nin oraya yapacağız.’ dediler, koca bir adalet sarayı. Şimdi, kapatılan bir askerî hastane var, ‘Askerî hastanenin yerine yapacağız.’ diyorlar. Maalesef, 2020 yılının sonunda temel atılacaktı. 2022 Yatırım Programı’na alındığı müjdeleniyor. Üstelik bir gün ‘550 milyon liraya’ bir gün ‘1 milyar liraya mal olacak.’ diyorlar. Zurnanın zırt dediği yer, 2022 yılında ne kadar para ayırmışlar? Bin TL. Bin TL’ye ahır yapamazsın” dedi.

