Çiller’in oğluna kıyak yargıdan döndü

AKP hükümetinin, Tansu Çiller’in oğlunun şirketine yaptığı imar kıyağı yargıdan döndü. İstanbul Sarıyer Kilyos’ta doğal sit alanının talanına yol açacak imar planı değişikliğine karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) açtığı davada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan nazım ve uygulama imar planları iptal edildi.



TAMAMI DOĞAL SİT ALANI



Bakanlık, tamamı 3’üncü doğal sit alanında kalan yaklaşık 30 bin metrekarelik arazinin imarında iki yıl önce değişiklik yaptı. Bu değişiklikle arazinin sahibi olan şirkete, mevcudun 4 katı yapılaşma ve turizm tesisi yapma hakkı tanındı. Bu şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında eski Başbakan Tansu Çiller’in oğlu Berk Çiller’in de bulunuyordu.



Söz konusu arazi, daha önce ‘düşük yoğunluklu konut, park, yol’ alanı olarak belirlenmişti. Konut için ayrılan 22 bin 931 metrekarelik alanda 4 bin 586 metrekarelik inşaat yapılması mümkündü. Bakanlık tarafından yapılan plan değişikliği ile ‘turizm potansiyeli’ ve ülkenin turizm sektörüne sağlayacağı ‘faydalar’ gerekçe gösterilerek, ‘konut’ fonksiyonu için ayrılan arazi ‘turizm tesisleri alanı’na çevrildi. Böylece parselin 22 bin 902 metrekarelik bölümüne bodrum kat ile birlikte 24 bin metrekare otel inşaatı yapılmasının önü açıldı.



Konuyla ilgili görüşü sorulan kamu kurumlarından olan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, planların revize edilmesini istedi. Başkanlıktan yapılan değerlendirmede, turizm fonksiyonunun çevre yapılaşma koşulları ile uyumlu olmadığı, inşaat alanının 5 kat artırıldığı, yapı yoğunluğunu artıran bu plan değişikliğinin ulaşım sistemine de ek yük getireceği ifade edildi.



MAHKEME DUR DEDİ



İBB’nin olumsuz görüşüne karşın bakanlıkça onaylanan imar planları yargıya taşındı. İBB’nin açtığı davada mahkeme, nazım ve uygulama imar planlarını iptal etti. Kararı İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün sosyal medya hesabından duyurdu.



