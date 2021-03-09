"Asker istedi aldık"

Hürriyet gazetesi'nin AKP'li yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Çiller, “Coguar helikopterlerin alındığı dönemi çok iyi hatırlıyorum. Doğan Güreş Paşa, Genelkurmay Başkanı’ydı. Savunma sanayisinde geniş araştırmalar yapılır, askerler TSK’nın ihtiyaçlarına göre bize önerilerde bulunurdu. Coguar’ların alınmasını askerler önerdi. Onların önermediği bir şeyi almam mümkün mü? O helikopterlerde askerlerimiz taşınacak, onlar benim evlatlarım. Evlatlarıma zarar verecek bir şeyi benim almam mümkün mü? Askerler önerdi, aldık. Onların önermediği bir şeyi almak bana zul gelir” dedi.







“İtiraz gelse reddederdim”





Çiller açıklamasını şöyle sürdürdü:





“Altını çizerek söylüyorum. Kesin olarak ifade ediyorum. Benim önüme Cougar’ların alınmamasına ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itirazı kesinlikle gelmedi. Gelseydi, en ufak bir şekilde tereddüt etmem, reddederdim.





"Bana askerin önerdiği neyse yaptım"





Asker talep etti. Ben onu yerine getirdim. Bana askerin önerdiği neyse yaptım. Terörle mücadele sadece içeride yapılmıyor. Dışarıda da yapılması gerekiyor. Asker içeride PKK ile mücadele ederken ben dış politikasını hazırladım. Hükümet olarak terörle mücadelenin dış politikasını iyi hazırlamanız gerekir. Ben bunu iyi yaptım. Bugün de terörle mücadele başarılı bir şekilde yürütüyor."





"Katiyen benim bir Fransa tercihim olmadı"





"Gümrük Birliği’nde Fransa’nın desteğini sağlamak için TSK’nın itiraz etmesine rağmen Cougar helikopterleri aldınız mı?" sorusuna Çiller, "Kesinlikle hayır. Hayır, katiyen benim bir Fransa tercihim olmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne alınacak olan helikopter işi teknik bir konuydu. Ben her zaman teknik konuları askere bıraktım. O dönemler istediğiniz her silahı alamadığınız dönemlerdi. Şimdi bile bazı silahlar alınamıyor. Askerler talepte bulununca ben siyaseten bu engelleri aşıp, askerin isteğini yerine getirdim. Terörle mücadele sadece içeride değil, dışarıda da veriliyordu. Ben başbakan olarak dışarıdaki şartları hazırladım. Ama bu tür teknik konuları askere bıraktım. Onlar seçtiler. Ben onların önerilerini elekten eler gibi eleyip, canı pahasına terörle mücadele eden askerin talebini yerine getirdim. Cougar’ları da asker istediği için aldım" yanıtını verdi.





Ne olmuştu?





Emekli Tuğgeneral Osman Aydoğan, Cougar helikopterlere ilişkin olarak, “AB Gümrük Birliği'ne yaranmak için alındı, asker kesinlikle karşıydı” açıklamasını yaptı. Son olarak Bitlis'te düşen Cougar helikopterde biri korgeneral 11 asker şehit olmuştu.