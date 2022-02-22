Samanyolu Haber /Gündem / Çiller'in siyasete dönme planının altındaki sebep ortaya çıktı /22 Şubat 2022 11:49

Çiller'in siyasete dönme planının altındaki sebep ortaya çıktı

Eski Başbakan Tansu Çiller’in başına geçme planları yaptığı Aydınlık Demokrasi Partisi’nin istifa eden kurucu genel başkanı Salih Önel, yeni açıklamalarda bulundu.

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Erken seçim tartışmaları siyaset gündemindeki yerini korurken, eski başbakan Tansu Çiller’in siyasete geri döneceği iddiaları siyaset kulislerini hareketlendirmişri.

Dün itibariyle çarpıcı bir gelişme yaşandı. Çiller’in olağanüstü kurultay başına geçmeyi planladığı Aydınlık Demokrasi Partisi’nin kurucu genel başkanı Salih Önel hem genel başkanlıktan hem de partisinden istifa etti.

Önel, istifasının hemen ardından yaptığı açıklamada, son günlerde partinin yönetim kurullarında kendisine karşı anlam veremediği bir muhalefetin ve tepkinin oluştuğunu belirtirken, Çiller’e yakınlığı ile bilinen Doğru Yol Partisi Isparta eski Milletvekili Ömer Bilgin’in ADP Teşkilatlarına yönelik kendileri ile hareket etmeleri için çalışmalar yaptığını ifade etmişti.

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Yeniçağ Gazetesi'ne konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Önel, bir süre önce Tansu Çiller’e Anadolu İttifakı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını destekleyecekleri ve bunu da CHP Genel Merkezi’nde bir basın açıklamasıyla kamuoyuna deklare edecekleri bilgisini verdiğini ifade etti.
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