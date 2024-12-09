Samanyolu Haber /Gündem / Cilvegözü'nde 'Suriye'ye dönüş' kuyruğu! /09 Aralık 2024 14:12

Cilvegözü'nde 'Suriye'ye dönüş' kuyruğu!

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonucunda Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmek için Hatay Cilvegözü sınır kapısında yoğunlaştığı görüldü.

SHABER3.COM

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Beşar Esad'ın ülkeyi ter etmesinin ardından ülkede yeni bir dönem başladı. HTŞ'nin ülkenin başkenti Şam'ı ele geçirmesi sonrası ülkede Esad rejimi sona erdi.

Gelişmeler sonrasında Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

CİLVEGÖZÜNDE 'DÖNÜŞ' KUYRUĞU
Cumhuriyet'te yer alan habere göre gazeteci Kazım Kızıl'ın paylaştığı görüntülere göre; Suriye'ye sınır kapılarından biri olan Hatay Cilvegözü Sını Kapısı'ndan çok sayıda Suriyeli ülkelerine geri dönmek için uzun kuyruklar oluşturdu. 

Baas rejiminin çöküşünün ardından Türkiye'deki Suriyelilerin terk ettikleri ülkelerine geri dönmeye başladığı görülen görüntülerde dönen mültecilerin genel olarak genç erkeklerden oluşması dikkat çekti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cilvegözü'nde 'Suriye'ye dönüş' kuyruğu! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:26:48