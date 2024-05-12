Samanyolu Haber /Spor / Cimbom 90'ıncı dakikada 3 puanı kaptı, şampiyonluğa 1 puan kaldı /12 Mayıs 2024 21:15

Cimbom 90'ıncı dakikada 3 puanı kaptı, şampiyonluğa 1 puan kaldı

Süper Lig'in kader haftasında Galatasaray yine kaybetmedi ve şampiyonluğa kocaman bir adım attı. Karagümrük deplasmanında 90'da galibiyet golünü bularak 3-2 kazanan Aslan, ligin bitimine 2 hafta kala Fenerbahçe derbisine 6 puanlık farkla gidiyor.

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Süper Lig'in lideri Galatasaray kader haftasında hata yapmadı. En yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puanlık farkla Fatih Karagümrük deplasmanına çıkan Aslan yine fire vermedi: 3-2.

Ligin bitimine 2 hafta kala Karagümrük karşısında kritik bir 90 dakikaya çıkan Galatasaray 90'da bulduğu golle 3 puanı almayı başardı.

Maçın başında geriye düşen, ardından dengeyi bularak öne geçen Galatasaray 83'te yediği golle bir kez daha şoka girdi.

90. dakikada sahneye çıkan Berkan Kutlu Süper Lig'de Galatasaray forması ile ilk golünü atarak sarı kırmızılılara hayat öpücüğü verdi.

Müthiş anlara sahne olan ve tam 5 golün çıktığı mücadelede 3 puanı son dakika golüyle alan lider Galatasaray puanını 99'a çıkararak derbiye 6 puan farkla gitme şansını tepmedi.

Fenerbahçe'nin de puan kaybetmediği haftada çok ama çok önemli bir 3 puan alan Cimbom, bitime 2 hafta kala 6 puanlık farkı koruyarak şampiyonluk yolunda müthiş bir avantaj yakaladı. 


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