Samanyolu Haber /Gündem / CİMER’den ‘Hulusi Akar’ın kızının yatay geçişi’ sorusuna cevap /05 Mayıs 2025 18:47

CİMER’den ‘Hulusi Akar’ın kızının yatay geçişi’ sorusuna cevap

CİMER’e Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiği 18 Mart’ta yöneltilen Hulusi Akar’ın kızı Şule Akar’ın yatay geçişine ilişkin soruya “Sorumluların eylemlerinin disiplin ve ceza hukuku bakımından zamanaşımına uğraması nedeniyle…” ifadesi yer verildi.

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Bir yurttaş Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiği 18 Mart’ta CİMER’e AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın kızının yatay geçişini sordu. CİMER soruyu YÖK-Hacettepe’ye iletti. Gelen yanıtta 22 yıl önce için işlem yapılamayacağı belirtildi.

CİMER’e sorulan soruyu gazeteci Barış Terkoğlu, X hesabından paylaştı.

CİMER’den verilen yanıtta “Sorumluların eylemlerinin disiplin ve ceza hukuku bakımından zamanaşımına uğraması nedeniyle…” ifadesine yer verildi.

HULUSİ AKAR’IN KIZI ŞULE AKAR’IN YATAY GEÇİŞİ

Hulusi Akar, 2000-2002 arasında tuğgeneral rütbesi ile İtalya Napoli’de Güney Avrupa Müttefik Komutanlığı Plan ve Prensipler Dairesi başkanı olarak görev yaptı.

Bu sırada kızı Şule Akar ise Şikago İllinois’deki DePaul Üniversitesi’nde, biological sciences (biyoloji bilimleri) okuyordu.

Akar, 29 Ağustos 2002’de tümgeneralliğe terfi ederek Kara Harp Okulu komutanı sıfatıyla Türkiye’ye döndü.

Bir yıl sonra, Hulusi Akar, kızı adına yurtdışında görev yapan kamu görevlilerinin çocuklarına sağlanan haktan yararlanmak için, Hacettepe Üniversitesi’ne başvurdu.

Biyoloji ile tıp fakültesinin denk olmadığı bilinmesine rağmen, 16 Temmuz 2003’te, Şule Akar, Hacettepe Tıp Fakültesi’ne kabul edildi.

2009’da okulu bitirip doktor oldu.

TUS’a girdi ve Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığını kazandı.

Bir yurttaş ise, Akar’ın eğitimindeki usulsüz işlemden şikâyetçi oldu.

Müfettiş incelemesinin ardından 'zamanaşımı' kararı verildi.
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