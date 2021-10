CİMER 'yok' denilen yurtsuz öğrenci sayısını açıkladı

Binlerce üniversite öğrencisi, 'Barınamıyoruz' eylemleri ile kalacak yerleri olmadığından dert yanarken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİMER) verilerine göre, yurt başvurusu yapmış ancak herhangi bir yurda yerleştirilmemiş öğrenci sayısı 183 bin 934.





Gazete Duvar'ın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in, CİMER'den yurtlardaki son duruma dair talep ettiği veriler, 183 binden fazla öğrencinin açıkta kaldığını gözler önüne serdi.





Verilere göre, 2021-2022 öğretim döneminde yurt başvuru sayısı 624 bin 237 oldu. Şu ana kadar yerleştirilen öğrenci sayısı 440 bin 303 oldu.





Adıgüzel, SODEV'in sonuçlarına göre, “İstanbul'da 32 öğrenciye 1 yatak düşüyor. İstanbul'da bugün yurt sayısı kaç biliyor musunuz? 21. Koca metropol İstanbul'da 21 yurt var. Ankara ve İzmir'de 11 öğrenciye 1 yurt yatağı düşüyor” ifadelerini kullandı.





Adıgüzel, “Değerli milletvekilleri, tabii ki her ile bir yurt yaptınız, bununla da övünüyorsunuz ama her ile bir üniversite yaparken yanına bir yurt yapmayı da düşünemediniz mi? Bence düşündünüz. Devletimizin buna gücü yetmez miydi? Elbette ki yeterdi ama siz bilerek, isteyerek Türkiye'deki binlerce genci cemaatlerin, tarikatların kucağına ittiniz. Bugün eğer Türkiye'de cemaat ve tarikatların yurt sayısı devlet yurdundan fazlaysa bunun sorumlusu on dokuz yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır” dedi.