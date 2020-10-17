Çin: 11 milyon kişiye test yaptık, 'sıfır' vaka çıktı

Yeni bir salgın başladığı söylentileri sonrası tüm şehri test eden yetkililerin elindeki verilere göre virüs şehirde tamamen elimine edildi.







Vali yardımcısı Sue Kingguo, şehirlerinde gerekli her önlemi aldıklarını belirterek bu testin 13 kişide virüs tespit edilmesi sonrası yapıldığını belirtti. Bu vakalar son iki ayda ortaya çıkan ilk vakalar olmuştu ve onların da eylül ayında pozitif çıkan ancak semptom göstermeyen iki liman çalışanından geçtiği anlaşıldı.





Euronews'ten Sertaç Aktan'ın haberine göre bu iki kişi hastaneye gelmişti ve hastanede tutuldukları oda yeterli şekilde dezenfekte dilmediği için buradan diğer 13 kişiye bulaştı.





17 Ekim Cumartesi günü itibarı ile Çin Ulusal Sağlık Komisyonu rakamlarına göre 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti toplamda da 85 bin 659 vaka tespit edildi.



