Samanyolu Haber /Gündem / Çin 1370 hastadan umudu kesti /30 Ocak 2020 23:10

Çin 1370 hastadan umudu kesti

Çin'de ortaya çıkan coronavirüsten 170 kişi hayatını kaybederken enfekte olan bin 370 kişiden ümidin kesildiği iddia edildi.Çin'de kritik durumda hasta sayısı hızla artıyor.

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Whuan'da hayatını kaybeden 132 kişiden sonra ülkenin Pekin, Şangay ve Guanzo şehirlerinde durumu yoğun bakım servislerinde kritik seviyede olan ve hayatından ümit kesilen bin 370 kişinin bulunduğu öğrenildi.

HALKA MORAL AŞILANMAYA ÇALIŞILIYOR

Bin kişilik Whuan'daki hastanenin de inşasının birkaç günde bitmesi hedefleniyor. Çin resmi kaynakları iyileşen 124 kişinin hikayelerine ekranlarda yer vererek halkına moral aşılamaya çalışıyor. Ancak büyük şehirlerde sokağa çıkanların sayısı azaldı, bazı bölgelerde gıda eksikliği baş göstermeye başladı.

Türk Hava Yolları'nın 5 Şubat'tan itibaren seferlerini yolcu bulunmadığı gerekçesiyle minumum seviyeye indireceği Çin'den Türkiye 2020 yılında 2.5 milyon kişinin, turist olarak ülkemize gelmesi planlanıyordu. 
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