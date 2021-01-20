Samanyolu Haber /Gündem / Çin 4 bin kişilik karantina kampı kuracak /20 Ocak 2021 14:25

Çin 4 bin kişilik karantina kampı kuracak

Çin, koronavirüsün tekrar yayılması üzerine 4 binden fazla insanı barındırabilecek devasa bir karantina kampı kuruyor.

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Başkent Pekin'i çevreleyen Hebei eyaletinin eyalet başkenti Shijiazhuang'ın eteklerinde bulunan kampta Kovid-19 hastalarıyla yakın teması olanlar kalacak.

Her prefabrik oda 18 metrekare boyutunda olacak ve içinde banyo, duş, masa, sandalye, yatak, Wi-Fi ve televizyon seti bulunacak.

Yetkililer salgını kontrol altına almak için Shijiazhuang'de 8 Ocak'ta karantina ilan etti ve 11 milyon sakininin şehirden çıkması yasaklandı.

Tesis, başlangıçta 3 bin kişi için planlandı ancak 4 bin 160 kişilik bir kapasiteye ulaştı. Shijiazhuang Belediye Başkan Yardımcısı Meng Xianghong yaptığı açıklamada, 4 binden fazla inşaat işçisinin ilk aşamayı tamamlamak için altı gün, gece gündüz çalıştığını söyledi.

Kampın ilk bölümü tamamlandı ve kullanıma hazır hale getirildi; ikinci aşamada inşaat ise devam ediyor.

Shijiazhuang'deki 12 köyden 20 binden fazla kişi, önleyici tedbir olarak diğer karantina alanlarına yerleştirildi.

Euronews Türkçe
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