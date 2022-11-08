Çin, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ticaret fuarı açılış konuşmasını iptal etti

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın açılışında konuşma yapması beklenen Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in video kaydının yayınlanmayacağı bildirildi.





Üç Avrupalı diplomat, video kaydında Avrupa Konseyi Başkanı'nın Rusya'nın Ukrayna'daki "yasadışı savaşını" "ağır bir dille" eleştirdiği ve Çin'e olan ticari bağımlılığın "azaltılması" çağrısında bulunduğunu belirtti.





Cuma günü gerçekleşecek fuarın açılış töreninde Michel'in yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya, Sri Lanka ve Belarus devlet başkanları ile Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü başkanları hitap edecek.





Charles Michel'in sözcüsü Barend Leyts yaptığı açıklamada, "Avrupa Konseyi Başkanı Michel Şanghay'daki 5. Hongqiao Forumu/CIIE'ye hitap etmek üzere davet edilmişti. Çinli yetkililer tarafından talep edildiği üzere, önceden kaydedilmiş bir mesaj sunmuştuk ancak bu mesaj kaldırıldı. Bu konuyu normal diplomatik kanallar aracılığıyla ele aldık" ifadelerini kullandı.





Çin Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra fuarın diğer organizatörleri olan Çin Ticaret Bakanlığı ile Şanghay Belediyesi konuya ilişkin yorum yapmadı.



