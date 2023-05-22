Samanyolu Haber /Gündem / Çin, ABD’li çip üreticisi Micron’u yasakladı… Gerilim yeniden tırmandı /22 Mayıs 2023 12:30

Çin, ABD’li çip üreticisi Micron’u yasakladı… Gerilim yeniden tırmandı

Çin'in elektronik şirketi Micron'a getirdiği yasak, ABD ile gerilimi yeniden tırmandırdı. Asya çip üreticilerinin hisseleri yükseldi.

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Çin, ABD’nin en büyük bellek firması olan Micron’un Çin’in yerel sektörlerine bellek çipi satmasına yasak getirirken, bu gelişme Washington ile arasında ticaret konusunda bir süredir devam eden gerilimi yeniden tırmandırdı.

Öte yandan bu hamleden yararlanabilecek şirketlerin hisseleri yükseldi.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ VAR
Çin’in siber güvenlik düzenleme kurumu, dün ABD’nin en büyük bellek çipi üreticisi olan Micron’un ağ güvenliği incelemesinden geçemediğini ve şirketten satın alım yapan başlıca altyapı operatörlerine engel getireceğini açıkladı.

Kurum incelemede ne tür risklerin bulunduğu ya da şirketin hangi ürünlerinin etkileneceği konularına dair detay vermedi.

Washington karara karşı çıkarken, Çin’de ve Güney Kore’de Micron’a rakip şirketlerin hisseleri destek buldu. Rakip şirketlerin anakara Çin’in başka kaynaklardan bellek çipi temin etme çalışmalarından faydalanacağı ifade ediliyor
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