Samanyolu Haber /Gündem / Çin-ABD ticaret savaşında yeni perde: Ton başına 56 dolar /11 Ekim 2025 09:16

Çin-ABD ticaret savaşında yeni perde: Ton başına 56 dolar

Çin’den ABD’ye misilleme: Ton başına 56 dolar liman ücreti alacak. ABD’nin Çin gemilerine ek liman ücreti uygulamasına misilleme niteliğinde adım atan Pekin yönetimi, ABD’ye ait veya ABD ortaklı tüm gemilerden özel liman ücreti alacak.

Çin Ulaştırma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, 14 Ekim’den itibaren ABD’li işletmeler, kuruluşlar ve bireylerin sahip olduğu veya işlettiği gemilerden özel liman ücretleri alınacağını duyurdu.

Bu karar, ABD’nin 301. Madde Soruşturması (ABD ticaretine zarar veren haksız dış ticaret uygulamalarını önlemek için yapılan yaptırımlar) Çin gemilerine ilave liman ücretleri getirme kararına yanıt olarak alındı. ABD’deki uygulamanın gelecek salı yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bakanlığa göre özel liman ücretine tabi olacak gemiler yalnızca ABD’ye doğrudan ait olanlarla sınırlı değil. Şu unsurlar da kapsama giriyor:

– ABD işletmeleri, kuruluşları veya bireylerinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az yüzde 25 pay sahibi olduğu şirketlere ait ya da bu şirketlerce işletilen gemiler

– ABD bayrağı taşıyan tüm gemiler

– ABD’de inşa edilmiş gemiler

ÜCRETLER KADEMELİ ARTACAK

Çinli yetkililer, özel liman ücretlerinin aşamalı şekilde uygulanacağını belirtti. Buna göre; 14 Ekim 2025’ten itibaren Çin limanlarına yanaşan ABD gemilerinden net ton başına 400 yuan (yaklaşık 56,3 dolar) alınacak. Bu ücret, sonraki üç yıl boyunca her yıl 17 Nisan’da artış göstererek yükseltilecek.

Ulaştırma Bakanlığı, bu adımı “Çin denizcilik işletmelerinin meşru hak ve çıkarlarını korumak için haklı ve gerekli bir önlem” olarak nitelendirdi.

Bakanlık, ABD’nin attığı adımların uluslararası ticaret ilkelerini ve Çin-ABD deniz taşımacılığı anlaşmasını ciddi şekilde ihlal ettiğini, iki ülke arasındaki deniz ticaretinde büyük aksamalara yol açtığını vurguladı.

ABD’DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Açıklamada, ABD’nin bu “haksız ve baskıcı” uygulamayı derhal sonlandırması gerektiği ifade edildi. Çin, Washington yönetimini “yanlış tutumunu düzeltmeye” ve Çin denizcilik sektörüne yönelik baskılara son vermeye çağırdı.
