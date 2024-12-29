Samanyolu Haber /Dünya / Çin, ABD ve Rusya'yı geride bıraktı: 6. nesil savaş uçağı, uzaya çıkabiliyor /29 Aralık 2024 14:13

Çin, ABD ve Rusya'yı geride bıraktı: 6. nesil savaş uçağı, uzaya çıkabiliyor

Çin’in yeni nesil savaş uçağı ilk kez gökyüzünde görüntülendi. Hipersonik hızlara ulaşabilen ve son teknoloji gizlilik özelliklerine sahip olduğu iddia edilen bu uçak, askeri rekabette yeni bir sayfa açıyor. Uçağın, ABD ve Rus yapımı savaş uçaklarını geride bıraktığı ve atmosferi aşarak uzaya çıkabildiği öne sürülüyor.

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Çin’in altıncı nesil, son teknoloji savaş uçağının ilk uçuşu olduğu düşünülen görüntüler, Perşembe günü sosyal medyada yayıldı. Çin askeri yetkilileri bu iddiaları doğruladı.
 
Üçgene benzer, kuyruksuz bir tasarıma sahip bir uçak, Siçuan eyaletinin güneybatısındaki Çengdu semalarında gündüz vakti uçarken görüntülendi. Paylaşılan videolarda, uçağın beşinci nesil bir J-20 savaş uçağı tarafından eşlik edildiği görüldü.
Gözlemciler, uçağın son teknolojiye sahip gizlilik ve dayanıklılık özelliklerine sahip olabileceğini öne sürse de, savaş uçağı henüz resmi olarak tanıtılmadı.

Sözcü'de yer alan habere göre yeni nesil uçağın, F-35 gibi ABD ve Rus ürünü savaş uçaklarını teknolojik olarak geride bıraktığı iddia edildi. Uçağın, hipersonik hızlara çıkarak, Uzay'a kadar çıkabildiği de öne sürüldü.

Son teknoloji ürünü uçağın ilk uçuşu, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu Mao Zedong’un doğum gününe denk geldi. Birçok Çinli bu uçuşu eski lidere sembolik bir saygı duruşu olarak değerlendirdi.

RAKİPLER GERİDE KALDI
Çinli uzmanlar, ülkenin ilk altıncı nesil hayalet savaş uçağının hipersonik hızlara çıktığı zamanlarda daha da üstün hızlara çıkabildiğini düşünüyor. Çin devlet medyası, uçağın aslında bir "hayalet savaş uçağı" olduğuna dair iddiaları doğruladı.

South China Morning Post'a konuşan bir uzman, Çin Ordusu’nun "küresel savaş uçağı standartlarının üzerinde bir uçak" yarattıklarını öne sürdü. Uzmanlar, Bu yeni savaş uçağının ABD'nin F-35 ve Rusya'nın Su-57 uçaklarını teknolojik orada geride bıraktığını iddia etti.

Uçağın Çengdu Uçak Endüstri Grubu tarafından üretildiği düşünülüyor. Bu grup, Çin’in savaş uçağı ve insansız hava aracı üreticilerinden biri. Uçağın, yapay zeka kullanarak uçuş performansını arttırdığını ve manevra kabiliyetini yükselttiği iddia edildi.

Gözlemciler, uçağın iniş takımları açık şekilde uçtuğunu kaydetti. Bu, test uçuşlarının erken aşamalarında sıkça görülen bir uygulama.
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