Samanyolu Haber /Gündem / Çin ABD'li savunma şirketlerine yaptırım uygulayacak /26 Ekim 2020 12:07

Çin ABD'li savunma şirketlerine yaptırım uygulayacak

ABD'nin Tayvan'a geçen hafta silah satışını onaylamasının ardından Çin, Boeing Defense, Lockheed Martin ve Raytheon'a yaptırım uygulayacak

SHABER3.COM

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ABD'nin geçen hafta Tayvan'a silah satışını onaylamasının ardından Çin, ilgili savunma şirketlerine yaptırım uygulayacak.

Pekin'de gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Dışişleri sözcüsü Zhao Lijian, “Ulusal menfaatlerimizi korumak için gerekli önlemleri almaya karar verdik ve ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacağız.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta Tayvan'a 1.8 milyar dolarlık yeni bir silah satışına onay vererek son bir değerlendirme için Kongre'ye göndermişti.
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