Çin alarmda: Ülke içi ve dışına yapılacak bütün seyahatler askıda

Euronews'te yer alan haberde gelecek pazartesiden itibaren geçerli olacak karara göre turizm acenteleri ülke dışında grup turları ve paket programlar için satış yapamayacak. Bu karara sebep olarak başta Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik olmak üzere birçok ülkede hastalığın Çin vatandaşlarından bulaşması gösteriliyor.







Bu arada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ülkesinin çok 'vahim' bir durumla karşı karşıya bulunduğunu ve Vuhan'da sadece salgının tedavi edilmesi için ikinci bir hastanenin hizmete sokulacağını açıkladı.







Devlet Başkanı Şi, salgınla mücadeleye rehberlik edecek özel bir ekibin kurulacağını, salgından etkilenen yerlere rehber ekiplerin gönderileceğini de belirtti.





İlaç ve malzeme tedarikinin güçlendirilmesi, sağlık personelinin korunması çağrısında da bulunan Şi, "Halkın yaşam güvenliği ve sağlık güvenliği en ön sırada. Salgının önlenmesi şu an itibarıyla yapılması gereken en önemli iş." diye konuştu.

Bu arada ABD'nin Vuhan'daki konsolosluğunu geçici olarak kapatmayı planladığı belirtildi.





