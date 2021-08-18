Samanyolu Haber /Eğitim / Cin Ali'yi çizen illüstratör Selçuk Seymen hayatını kaybetti /18 Ağustos 2021 14:41

Cin Ali'yi çizen illüstratör Selçuk Seymen hayatını kaybetti

Çocuk kitapları Cin Ali serisine hayat veren illüstratör Selçuk Seymen hayatını kaybetti. Seymen'in Cin Ali kitapları, 1968 yılından beri milyonlarca çocuk tarafından takip ediliyor.

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Cin Ali kitap serisini resimleyen illüstratör Selçuk Seymen vefat etti. Seymen, 1968 yılından beri milyonlarca çocuk tarafından okunup takip edilen Cin Ali serisine hayat veriyordu.

Cin Ali’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cin Ali Hikâye kitaplarını resimleyen değerli Selçuk Seymen’i kaybettik. Yakınlarına ve ailesine baş sağlığı diliyoruz” denildi.

Cin Ali, Anadolu köylerinde öğretmenlik yapan ilkokul öğretmeni Rasim Kaygusuz tarafından 1968 yılında karakterize edilmiş bir kahramandır. Çocuklar kolay çizebilsin diye çöp adam şeklinde tasarlandı. Cin Ali kitaplarının çizimlerini Selçuk Seymen yaptı.

Cin Ali kitaplarının 2013 yılında tıpkıbasımı tekrar yapıldı.

Cin Ali’nin hikaye kitapları şöyle:

Cin Ali’nin Atı, Cin Ali’nin Topu, Cin Ali’nin Topacı, Cin Ali’nin Kara Gözlü Kuzusu, Cin Ali’nin Oyuncakları, Cin Ali Okula Başlıyor, Cin Ali Okulda, Cin Ali Çocuk Bahçesinde, Cin Ali ile Berber Fil, Cin Ali Kır Gezisinde.
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