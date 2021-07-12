Çin aşısı fiyaskosu! Tayland'da 618 sağlıkçı hastalandı, 3. doz Biontech olacaklar

Bakanlık, nisan ile temmuz arasında iki doz aşı olan toplam 677 bin 348 sağlık çalışanından 618'inin enfeksiyon kaptığını duyurdu. Hastalanan bir hemşirenin hayatını kaybettiği diğer sağlık çalışanının durumunun ise ciddiyetini koruduğu açıklandı.







Bakanlık ayrıca bir uzman grubunun, aşının üçüncü dozunun yapılması için tavsiyede bulunduğunu ve risk altındaki sağlık çalışanlarının bağışıklık kazanabilmeleri için tekrar aşılanacağını da belirtti.





"Üçüncü doz Sinovac olmayacak"





Basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanlığı yetkilisi Sopon Iamsirithawon, Tayland'a kısa süre içinde ulaşacak AstraZeneca ya da mRNA tipi aşıların üçüncü doz için kullanılacağını söyledi.





Ülkede geçtiğimiz günlerde basına sızan bir belgede Sinovac aşısının etkinliğine dair endişelerin dile getirilmesine neden olmuştu. Belgede Sinovac aşısı olan sağlık çalışanlarına 3. doz olarak mRNA aşısı 'yapılmaması' tavsiye edilmiş, böyle bir adımın halkın Sinovac aşısına olan güvenini sarsabileceği yorumu yer almıştı.





Tayland'a bu ayın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bağışladığı 1 buçuk milyon Pfizer-BioNTech aşısının ulaşması bekleniyor.





Bunun dışında halihazırda 20 milyon doz aşı siparişi verilmiş durumda.





Tayland'ın komşusu Endonezya'da da iki doz Sinovac aşısı olan sağlık çalışanlarının Moderna'nın ürettiği üçüncü doz aşıyı vurulmalarına karar verilmişti.





Tayland Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması ülkede son 24 saatte Covid-19 vaka sayılarının rekor kırdığı bir süreçte geldi. Güney doğu Asya ülkesinde cumartesi günü 9 bin 418 yeni vaka açıklanırken, pandemiden 91 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.





Tayland'da pandeminin başından beri 336 bin 371 kişiye hastalık bulaştı; ölü sayısı 2 bin 711 oldu.