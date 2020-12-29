Samanyolu Haber /Gündem / Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor': Erdoğan hangi aşıdan oldu ? /29 Aralık 2020 15:30

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor': Erdoğan hangi aşıdan oldu ?

Dr. Serdar Savaş You Tube aracılığı ile yayın yapan Yurttaş TV'de gazeteci Atakan Sönmez'in konuğu oldu. Serdar Savaş Atakan Sönmez'in aşı konusundaki sorularını cevapladı .

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor'

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkan Yardımcılığı da yapan Dr. Serdar Savaş Türkiye'ye getirilmeye çalışılan Çin aşısı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu . You Tube kanalı Yurttaş TV'de  Atakan Sönmez'in aşı konusundaki sorularını cevaplayan Savaş Çin aşısı için "pis kokular" geliyor" ifadelerini kullandı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarındaki çelişkilere dikkat çeken Savaş Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen aşının üçüncü faz denemelerin dünyanın hiç bir ülkesinde tamamlanmadığını, Türkiye'de de sadece 59 yaşına kadar denemeler yapıldığını hatırlattı. 

İktidarın aşı konusunda köşeye sıkıştığını belirten Serdar Savaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı için düzenlediği müzikli ziyafeti hatırlatarak "Baktım Cumhurbaşkanı'nda maske yok. Cumhurbaşkanı Çin aşısı olsa sağır sultan duyardı. Aşı olmuş belli ki BioNTech aşısı yaptırmış. 60 yaş üzeri BioNTech aşısı yapılmalıdır. Çin aşısına katiyen kolunuzu uzatmayın" diye konuştu.
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