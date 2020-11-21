Çin aşısı için Türkiye'den 20 bin gönüllü başvurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den alınan Covid-19 aşısının denemeleri için bugün 20 bin kişinin başvuru yaptığını açıklayarak, teşekkür etti.





Fahrettin Koca, Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ülkemizde Faz-3 çalışmalarına 15 Eylülde başlanan, Çin’de geliştirilmiş COVID-19 AŞISI, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 BİN başvuru aldık. 83 MİLYON ADINA BİNLERCE TEŞEKKÜR” ifadelerini kullandı.







