Samanyolu Haber /Gündem / Çin aşısı için Türkiye'den 20 bin gönüllü başvurdu /21 Kasım 2020 00:37

Çin aşısı için Türkiye'den 20 bin gönüllü başvurdu

Daha önce Türkiye'deki gönüllü sağlık çalışanları üzerinde denenen Çin kaynaklı koronavirüs aşısının faz-3 çalışmaları için yapılan duyurunun ardından 20 bin gönüllüğünün başvuruda bulunduğu açıklandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den alınan Covid-19 aşısının denemeleri için bugün 20 bin kişinin başvuru yaptığını açıklayarak, teşekkür etti. 

Fahrettin Koca, Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ülkemizde Faz-3 çalışmalarına 15 Eylülde başlanan, Çin’de geliştirilmiş COVID-19 AŞISI, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 BİN başvuru aldık. 83 MİLYON ADINA BİNLERCE TEŞEKKÜR” ifadelerini kullandı.


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