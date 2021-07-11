Samanyolu Haber /Sağlık / Çin aşısı olan yüzlerce sağlık çalışanına Covid-19 bulaştı /11 Temmuz 2021 17:42

Çin aşısı olan yüzlerce sağlık çalışanına Covid-19 bulaştı

Endonezya'da Sinovac aşısı olan yüzlerce sağlık çalışanının ölümünün ardından Tayland'da da aynı aşının uygulandığı yüzlerce sağlık çalışanlarına koronavirüs bulaştı.

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Salgının başladığı günlerde Türkiye ve Endonezya gibi sağlık çalışanlarına Sinovac aşısını yapan Tayland’da iki doz corona virüsü aşısı olan yüzlerce sağlık çalışanı ve doktora corona virüsünün bulaştığı ortaya çıktı.

Tayland Sağlık Bakanlığı iki doz corona virüsü aşısı olan 618 sağlık çalışanına corona virüsü bulaştığını duyurdu. Bakanlık Nisan ayından Temmuz ayına kadar 618 insana virüsün bulaştığını duyururken, “Bir hemşire yaşamını yitirdi. Bir diğer sağlık çalışanının durumu ise ağır” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanlığı’nda görevli kıdemli yönetici Sopon Iamsirithawon, “Üçüncü doz risk altındaki sağlık çalışanlarının bağışıklığını kuvvetlendirecektir. Ya AstraZeneca kullanılacak ya da mRNA türü aşılardan biri kullanılacak” dedi.

Salgının başladığı günden beri 336.371 insana bulaşan corona virüsüne bağlı sebeplerle 2711 insan yaşamını yitirdi. Bugün Güneydoğu Asya ülkesinde yapılan açıklamada ise 9.418 insana corona virüsünün bulaştığı belirtildi. Yetkililer 91 kişinin de corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sağlık çalışanlarına Şubat ayında Sinovac aşısı veren Tayland’da Haziran ayında AstraZeneca aşısı verilmeye başlandı. Ülke, bu ayın sonunda ABD’den gelecek 1.5 milyon Pfizer-BioNTech aşısı bağışını beklerken Ekim ayında da sipariş edilen 20 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısının gelmesi planlanıyor.
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