Çin aşısı olanlar 10 kat fazla hasta oldu

Çin aşısı ve Alman aşısının sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çok kritik bir açıklama yaptı. Alman aşısının beş ayrı ülkede 43 bin 548 kişide denendiğini belirten Ceyhan, aşı olan kişilerden 95’inin hastalığa yakalandığını söyledi. Çin aşısının ise sadece Türkiye’de 1.322 denekte kullanıldığını ifade eden Ceyhan, bu kişilerin 29’unun hasta olduğunu belirtti.





Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Ceyhan, “Türkiye verilerini kapsayan bu çalışmada denek pozitiflik oranı yüzde 2,19, Biontech/ Pflzer aşısında ise yüzde 0,27. Yani oran diğer ülkelere göre en az 10 kat daha fazla” dedi.





KİMSENİN DİKKATİNİ ÇEKMEDİ





Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceyhan, “Çalışma sayıları açıklandığında kimsenin dikkatini çekmedi.” diye yazdı. Biontech / Pfizer’ın mRNA aşısında ara sonuçlarda denek sayısının 43 bin 548 ve pozitif hasta sayısının 95 olduğunu belirten Ceyhan, “Çalışma ABD, Arjantin, Brezilya, Almanya ve Türkiye’de yapılmış ve toplam 39 + 82 = 121 vaka bulunmuş.” ifadeleri kullandı.





ÇİN AŞISININ SADECE TÜRKİYE SONUCU VAR







İnaktif Çin aşısının ise sadece Türkiye sonuçlarının açıklandığını kaydeden Ceyhan, “1322 denekte 3+26=29 vaka bulundu. Çin aşısı denek sayısı ancak Faz 2 çalışması düzeyinde olması yanında: Tamamı Türkiye verilerini kapsayan bu çalışmada denek pozitiflik oranı yüzde 2,19, Biontech/ Pflzer aşısında ise yüzde 0,27.” dedi.





5 KAT DAHA FAZLA AŞILANMALIYIZ





Çin aşısı olmasına rağmen hasta olanların oranının yüksek olduğuna dikkat çeken Ceyhan, “Yani oran diğer ülkelere göre en az 10 kat daha dazla. O halde, vaka sayısını yarıya indirdik diye sevinmek yerine, diğer ülkelerden en az 5 kat daha fazla çalışmalıyız. Örneğin en az 5 kat daha fazla aşılanmalıyız.” çağrısında bulundu.



