"Çin aşısı olanlara acilen 3. doz Biontech aşı yapılmalı"

Unutmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Endonezya’da bu ay Covid den ölen 26 doktordan 10’u daha önce 2 doz Sinovac aşısı olmuş! Şu anda delta varyantı Endonezya’da çok hızlı yayılıyor, Sinovac aşısı deltayı durdurmakta yetersiz kalıyor. Acilen daha önce Sinovac yapılan tüm sağlık personeline 3.doz Biontech yapılmalı!" ifadesini kullanırken tweetine şu cümleleri ekledi:



"Ve tabii 65 yaş üstü Sinovac olan isteyen herkese de bilahare 3. Doz Biontech yapılmalı. En riskli gruplara maalesef koruyuculuğu en düşük aşı yapıldı. Delta varyantının yayılması, bu durumu daha da zorlaştırdı. Neyse ki Biontech aşıları temin ediliyor artık."

