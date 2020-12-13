Çin aşısı Peru'da bir kişide tehlikeli sendroma sebep oldu

Çinli şirket Sinopharm'ın geliştirdiği aşının test edildiği Peru'da bir kişinin kolunu hareket ettiremediğinin görülmesi üzerine, ülkedeki testlere güvenlik nedeniyle şimdilik ara verildiği açıklandı.





Perulu yetkililer, bir kişide görülen hastalığın nadiren rastlanan nöroloji rahatsızlığı Guillain Barré Sendromu olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi. Bulaşıcı olmayan sendromda hastalar kollarını ve bacaklarını hareket ettirmekte zorlanıyor.





Kısaca "GBS" olarak da bilinen ve nadir görülen Guillain-Barré Sendromu kol, bacak veya vücudun başka bölgelerinde karıncalanma, uyuşma veya his kaybına neden olabiliyor. Diğer yandan bu hastalığa yakalanan kişilerde uzun vadeli hasar ile felce de rastlanabiliyor.





Çin'in devlet şirketi Sinopharm'ın geliştirdiği aşının Peru'da bu hafta 12 bin kişi üzerinden denenmesi hedefleniyordu. Başarılı olması halinde Peru hükümeti, Çin aşısından 20 milyon doz satın alacağını duyurmuştu.







