Çin aşısı Peru'da bir kişide tehlikeli sendroma sebep oldu

Çinli şirket Sinopharm'ın geliştirdiği aşının test edildiği Peru'da bir kişinin kolunu hareket ettiremediğinin görülmesi üzerine, ülkedeki testlere güvenlik nedeniyle şimdilik ara verildiği açıklandı.
Perulu yetkililer, bir kişide görülen hastalığın nadiren rastlanan nöroloji rahatsızlığı Guillain Barré Sendromu olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi. Bulaşıcı olmayan sendromda hastalar kollarını ve bacaklarını hareket ettirmekte zorlanıyor.
Kısaca "GBS" olarak da bilinen ve nadir görülen Guillain-Barré Sendromu kol, bacak veya vücudun başka bölgelerinde karıncalanma, uyuşma veya his kaybına neden olabiliyor. Diğer yandan bu hastalığa yakalanan kişilerde uzun vadeli hasar ile felce de rastlanabiliyor.
Çin'in devlet şirketi Sinopharm'ın geliştirdiği aşının Peru'da bu hafta 12 bin kişi üzerinden denenmesi hedefleniyordu. Başarılı olması halinde Peru hükümeti, Çin aşısından 20 milyon doz satın alacağını duyurmuştu.
ÇİN AŞISININ GÜVENLİĞİ ŞÜPHELİ
Klasik teknik ile geliştirilen Çinli Sinopharm aşısı aşırı soğuk saklanmak zorunda değil. Bu yüzden naklinin ve saklanmasının ABD'li Pfizer ile Alman BioNTech ortaklığında üretilen aşıdan daha kolay mümkün olabildiği bildiriliyor.
Ancak diğer Çinli üreticilerde de görüldüğü gibi aşının güvenilirliği ve tesirine dair hiçbir veri yayınlamadığı için etkisine şüpheli yaklaşılıyor. Söz konusu güvensizlikte, Çinli şirketlerin şimdiye kadar geliştirdiği ilaç ve malzemelerin düşük kaliteli olması ile lisansların rüşvet vererek aldığına dair iddiaların payının da büyük olduğu haber veriliyor.
Güney Amerika ülkesi Peru, nüfusa oranla Koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin oranının yüksek olduğu devletler arasında yer alıyor. Yaklaşık 32 milyon nüfusa sahip olan Peru'da cuma itibarıyla Koronavirüs vak'a sayısı toplamda 979 bin 111 olarak, cün kaybı da 36 bin 499 olarak açıklanmıştı.
MÜTTEFİKLER BİRBİRİNE AŞI HEDİYE EDİYOR
Çin'in devlet şirketi Sinopharm'ın aşısını uygulamaya başlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), aşının etkisinin yüzde 86 oranında olduğunu duyurdu.
BAE'nin ayrıca Mısır'a da hediye olarak 50 bin doz Sinopharm aşısı yolladığı bildirildi. Mısır, Çin aşısına sahip olan ilk Afrika ülkesi olma özelliğine sahip.