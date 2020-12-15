Çin aşısına güven yüzde 11 çıktı

İPSOS Türkiye’nin 2-7 Aralık tarihleri arasında yaptığı “Koronavirüs Salgını ve Toplum: Genel Kamuoyu Araştırması”nın sonuçlarına göre, “aşı yaptırmam” diyenlerin oranı artıyor.







İPSOS araştırmasından derlediği bilgilere göre, ekim ayı sonunda her iki kişiden biri ya aşıya karşı ya da aşı yaptırma konusunda kararsızdı. Aralık ayına kadar geçen sürede aşı karşıtlarının oranı bir buçuk kat arttı. Aralık ayı itibariyle her dört kişiden biri “Aşı yaptırmam” diyor. “Aşı yaptırırım” diyenlerin oranı ise yüzde 43’e kadar düştü.





100 KADINDAN 38'İ AŞIYA SICAK BAKIYOR





Araştırmada, erkeklerin kadınlara kıyasla aşı yaptırmaya daha sıcak baktığı ortaya çıktı. Erkeklerde aşı yaptırmaya sıcak bakanların oranı yüzde 48 olurken kadınlarda ise bu oran yüzde 38’de kaldı. Aşı yaptırmak konusunda karasız olan kadınların oranı yüzde 35 iken erkeklerde bu oran yüzde 27’de kaldı.





Pfizer-BioNTech aşısına güven yüzde 40 civarındayken Türkiye'nin 50 milyon doz aldığı Çin şirketi Sinovac tarafından geliştirilen aşıya güven ise yüzde 11. Çin aşısına düşük güven, “Aşı yaptırmam” diyenlerin oranındaki artışı da açıklayan unsurlardan biri.





“Sizce şu anda Türkiye’deki en önemli sorun nedir?” sorusuna yanıt veren vatandaşların yüzde 49’u salgın, yüzde 38’i ekonomik sorunları işaret ediyor.





Kasım sonunda salgını “en önemli sorun” olarak görenlerin oranı yüzde 45 seviyesindeydi.