Çin aşısında 24 milyon dolar kimlere gitti?

CHP, Çin'den alınan Kovid-19 aşıları için aracı firmalara 24 milyon dolar ödendiğini iddia etti. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs aşısında ‘aracı firma yok’ iddiasının doğru olmadığını söyledi. Aşının birim fiyatının 7 dolar olduğunu söyleyen Bulut, “Son parti aşılar Devlet Malzeme Ofisi’ne şayet ilk faturadaki gibi 12 dolara faturalandırılmış ise 6 milyon aşıda yaklaşık 24 milyon dolar tutarında Sinovac dışındaki firmalara ödeme vardır. Yani 10 milyon doz aşıda 36 milyon dolarlık bir fark söz konusudur” dedi.





CHP, ARACI FİRMA İDDİASINDA ISRARLI





CHP’nin eczacı kökenli milletvekili Bulut, koronavirüs aşısındaki aracı firma tartışmalarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Aşıları, biz, Çin devletiyle anlaşma yaparak getiriyoruz, arada hiçbir aracı yok” sözlerini hatırlattı. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da "Madem öyle, hiçbir aracı yok, ücretsiz şekilde ülkeye gelen 1 milyon aşının bedelini neden bir aracı şirketine ödediniz?" diye sorduğunu kaydeden Bulut şöyle devam etti:





"Sağlık Bakanı da Keymen de bir açıklama yaptı. Keymen dedi ki: "Bu fatura, yaptığımız masraflar karşılığında alındı.” Ne o masraflar? Lojistik hizmetleri, dolum hizmetleri. Sinovac firması da bir başka amaçla bu aşıların gönderildiğini söyledi. Teminat mektubu bulamadık, teminat mektubu karşılığında 1 milyon aşıyı gönderdik; aracı firma da bunun bedelini alıp kendi masraflarını karşıladı."





"İTİRAZIMIZ SAĞLIK BAKANI’NA"





“Sağlık Bakanı ilk başta distribütör firmayla çalıştıklarını ifade etseydi bu tartışmaların hiçbiri yaşanmayacaktı” diyen Bulut, itirazlarının nihayetinde ticaret yapan Keymen İlaç'a olmadığını, aşıda aracı firma yok diyen Sağlık Bakanı Koca’ya olduğunu kaydetti. Bulut, sadece lojistik destek veriyor denilen Keymen'in adının bir muhabirin çektiği fotoğrafla gün yüzüne çıktığını belirtti. Keymen sadece lojistik destek veriyorsa, firmaya neden 12 milyon dolar ödendiğini sorduklarını kaydetti.





AŞIDA ŞİMDİDE FİYAT BİLMECESİ





CHP’li Bulut, “Ücretsiz gönderilen 1 milyona aşıya ilişkin açıklama yaptılar. Bedelsiz gelen 1 milyon aşıya karşılık 12 milyon dolar ödediklerini kabul ettiler. Türkiye'ye 10 milyonun üstünde aşı geldi. Son gelen aşılar likit halde. Bunun gümrük fatura tutarı 7 dolar. 7 dolara 1 dolar da flakonlama ücreti ilave ettiğinizde 8 dolara mal edilmiş görünüyor. İlk gelen aşılarda sadece Çin firmasının ismi var ama diğer aşılarda Keymen İlaç'ın adı var. Son parti aşılar Devlet Malzeme Ofisi’ne şayet ilk faturadaki gibi 12 dolara faturalandırılmış ise; bu 6 milyon aşıda yaklaşık 24 milyon dolar tutarında Çin firması dışındaki firmalara ödeme vardır. Yani 10 milyon doz aşıda 36 milyon dolarlık bir fark söz konusudur. Sağlık Bakanı bu iddialara bir an önce açıklık getirmelidir” dedi.