Çin aşısında ikinci aracı şirket de ortaya çıktı

Çin’in Sinovac Şirketi’nden alınan ve aracı şirket Keymen İlaç tarafından Türkiye'ye getirildiği ortaya çıkan Covid-19 aşısının transferinde Hindistan ortaklı bir şirketin daha olduğu belirlendi.







Birgün'de yer alan habere göre; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının açıklanmasından sadece altı gün önce 5 Mart 2020 tarihinde Keytech Bio Pharma İlaç isimli bir şirket kuruldu.





Habere göre bu şirketi, Sinovac aşısını getiren aracı şirket olan Keymen İlaç’ın sahibi Cantürk Alagöz ile Hindistanlı Syed Saader Ahmed, 245 bin TL sermayeyle kurdu. Keytech Bio Pharma İlaç Şirketi kurulduktan sadece iki buçuk ay sonra ise Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’na (TİTCK) bir yazı gönderdi. Görevinden istifa eden eski TÜSEB Başkanı Adil Mardinoğlu imzalı yazıda, “TÜSEB'in destekleyici olduğu Sinovac aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında klinik ürün ve aşı ithalatı için Keytech Bio Pharma İlaç Şirketi’nin TÜSEB adına yetkili olduğu” ifade edildi.





Çin Sinovac Şirketi’nin Keytech Bio Pharma Şirketi adına düzenlediği, ‘mühürlü’ yetki belgesine de ulaştı. Sinovac’ın yetki belgesinde, Keytech Bio Pharma Şirketi’nin “Tüm bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, özel şirketler, benzeri kurum ve kuruluşlar ile klinik araştırmalar, üretim, ithalat, sözleşme imzalama, pazarlama ve satış süreçleri takip ve sonuçlandırma yetkisine sahip olduğu” belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır" demişti.





