Samanyolu Haber /Dünya / Çin aşısında kafalar iyice karıştı /12 Nisan 2021 11:23

Çin aşısında kafalar iyice karıştı

Çin aşısının etkisinin düşük olduğu haberlerine kaynak olarak gösterilen Çin Hastalık Kontrol Merkezleri Direktörü Gao Fu, açıklamalarına düzeltme yaptı. Gao Fu, açıklamalarının "tamamen yanlış anlaşıldığını" ileri sürdü.

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Çin Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) Direktörü Gao Fu, Çin aşılarının "yüksek bir korumaya" sahip olmadığı yönündeki açıklamalarının "tamamen yanlış anlaşıldığını" söyledi.

Gao Fu'nun Cumartesi günü yaptığı açıklamalar üzerine dünya genelindeki çok sayıda basın ve yayın organı, "Çinli yetkilinin Çin'de üretilen aşıların yüksek koruma özelliği taşımadığını itiraf ettiği” yönünde haberlere yer vermişti.

Konu ile ilgili Global Times'a Pazar günü açıklamalarda bulunan Gao Fu sözlerine açıklık getirdi.

Dünyanın dört bir yanında bilim insanlarının aşıların etkinliğini tartışırken, kendisinin de bilimsel bir vizyon sunduğunu belirten Gao, bu bağlamda aşıların etkinliğini artırmak için, aşılama prosedürlerini düzenlemek ve çeşitli aşı türlerini karıştırmanın seçenekler arasında olabileceğini vurguladığını söyledi.

Gao Fu, "Dünyadaki tüm aşıların koruma oranları bazen yüksek ve bazen düşüktür. Etkinliklerinin nasıl geliştirileceği, dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları tarafından dikkate alınması gereken bir sorudur" dedi.

Çinli uzman, "Bu bağlamda, doz ve aşı aralıkları gibi aşılama süreçleriyle ilgili prosedürleri düzenlemeyi  ve farklı aşı türleriyle sıralı aşılamayı benimsemeyi düşünebileceğimizi önerdim" diye konuştu.

Gao Fu, insanların ilk kez COVID-19'a karşı aşılandıklarını ve aşılarla ilgili çok sayıda bilinmeyen hususun bulunduğunu belirterek, "Şimdiye kadar kabul ettiğimiz tüm aşılama prosedürleri, önceki ekstrapolasyonlara (geçmiş değerlerden hareketle tahminde bulunma) dayanıyor ve bu ekstrapolasyonlar oldukça iyi işledi. Ancak gelecekte iyileştirmeler yapmamız gerekiyorsa, yeni koronavirüsün özelliklerine ve aşılama durumuna göre ayarlamalar yapmalıyız" dedi.

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