Çin aşısını üreten şirket sitesini Türkiye'den girişlere kapattı

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs aşısı satın aldığı Çinli Sinovac şirketi’nin sinovac.com adresli internet sitesine Türkiye’den erişimleri engellendi.





Şirketin internet sitesine giriş yapmak isteyen kullanıcıları, “IP adresinizin bu web sitesini ziyaret etmesine izin verilmiyor!” iletisi karşılıyor. Siteye VPN ile girmek mümkün. Aynı siteye başkan bir ülkede girilebiliyor.

Konuyu gündeme getiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı köşesinde şunları dile getirdi:





“Türkiye’de aşıları yapılmaya başlanan Sinovac’ın internet sitesine girip, hem Türkiye’deki durumla ilgili neler duyurduklarını, hem de faz 3 çalışmaları yürütülen diğer ülkelerdeki (Endonezya ve Brezilya) son gelişmeleri öğrenmek istedim. Ancak çok ilginç bir durumla karşılaştım. Sinovac, şu anda aşılarını uygulayan tek ülke olan Türkiye’ye sitesinin internet erişimini engellemişti. Şaka yapmıyorum.





Sinovac’ın resmi internet sitesi olan Sinovac.com adresine girdiğiniz zaman karşınıza “Your ip is not allowed to visit this website” yazısı çıkıyordu. Yani bu internet sitesi sizin ip adresinizin erişimine kapalıdır yanıtı veriliyordu.





(Yine bu firmaya ait olduğunu umduğum sinovacbio.com adresine girdiğim zaman ise firmanın Covid-19’a karşı aşı ürettiği ile ilgili bir bilgiye rastlayamadım. Sadece R and D bölümünde corona aşısı üretme çalışmaları vardır diye tek satır var.)





En önemli ürünü şu anda sadece Türkiye’de kullanılan bir firma, internet adresini Türkiye’den erişime niye kapar?





Herhalde firmanın Türkiye distribütörü bir yanıt verecektir.”