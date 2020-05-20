Samanyolu Haber /Dünya / Çin, Avrupalı hava yolu şirketine ortak oldu /20 Mayıs 2020 21:00

Çin, Avrupalı hava yolu şirketine ortak oldu

Çin devlet şirketi BOC Aviation, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan Norwegian şirketinin yüzde 12,67'lik hissesini satın aldı.

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Çin devleti, sahibi olduğu uzun dönem uçak kiralama şirketi BOC Aviation aracılığıyla Norveç’in özel hava yolu şirketi Norwegian’a ortak oldu.

Norwegian’dan Oslo Borsası’na yapılan bilgilendirmeye göre, Çin Halk Cumhuriyeti’nin sahibi olduğu BOC Aviation, Norwegian’ın veto hakkına sahip yüzde 12,67 hissesini almış oldu.

Kiraladığı uçaklar için BOC Aviation’a 12,7 milyar Norveç kronu (yaklaşık 8,6 milyar lira) borcu olan Norwegian’ın, borcuna karşılık hisse devri gerçekleştirdiği aktarıldı.

Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle uçaklarının çoğu yerde olan ve mali sıkıntı yaşayan Norwegian, nisan ayında sadece 41 bin 311 yolcu taşıdığını duyurmuştu. İsveç ve Danimarka’daki bazı şirketleri iflasla yüz yüze gelen Norwegian, ayakta kalmak için şirket hisse senedi satarak sermaye yaratma yoluna gitmişti. 
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