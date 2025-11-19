Samanyolu Haber /Dünya / Çin Avrupa'ya geri adım attırdı: Hollanda Nexperia’ya el koyma işleminden vazgeçti /19 Kasım 2025 17:52

Çin Avrupa'ya geri adım attırdı: Hollanda Nexperia’ya el koyma işleminden vazgeçti

Hollanda hükümeti, Çin ile yapılan yapıcı görüşmelerin ardından çip üreticisi Nexperia’daki devlet müdahalesini askıya aldı. Ekonomi Bakanı Vincent Karremans, şirketin kontrolünün yeniden Çinli sahibine devredileceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Hollanda hükümeti, Çin ile yapıcı görüşmelerin ardından çip üreticisi Nexperia’ya yönelik “devlet müdahalesini” askıya aldığını açıkladı.

Hollanda Ekonomi Bakanı Vincent Karremans, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin Eylül 2025’te el koyduğu Nexperia’daki kontrolü yeniden Çinli sahibine geri vereceğini belirtti.

Karremans, bunun Çin’e yönelik iyi niyetin bir göstergesi olduğunu aktararak, “Çin’in çip tedarikini sağlamak için aldığı önlemler konusunda iyimseriz. Önümüzdeki süreçte Çin ile yapıcı diyaloğa girmeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

HOLLANDA HÜKÜMETİ EL KOYMUŞTU

Hollanda hükümeti, Çinli Wingtech şirketinin 2019’da çoğunluk hissesini satın alarak hakim ortağı olduğu Nexperia’ya 30 Eylül’de el koyarak faaliyetlerini kontrol altına almıştı.

Bu karar, Wingtech’in teknoloji ve üretim tesislerini Çin’e transfer etme sürecinde olmasıyla gerekçelendirildi. Ancak müdahalenin daha çok ABD Başkanı Donald Trump ve AB’nin baskısıyla alındığı biliniyor.

Şirketin Çinli Üst Yöneticisi (CEO) Cang Şüecıng görevden alınırken şirketin yönetimine el koyma gerekçesi olarak, “ciddi yönetim sorunları ve bunlara ilişkin acil işaretler” gösterilmişti.

Hollanda hükümetinden yapılan açıklamada, “Bu işaretler, Hollanda ve Avrupa topraklarında kritik teknolojilere yönelik bilgi birikimi ve üretim kapasitesinin sürekliliğini tehdit eder nitelikteydi. Bu kabiliyetlerin kaybedilmesi, Hollanda ve Avrupa’nın ekonomik güvenliği açısından risk oluşturabilirdi. Bu karar, Nexperia tarafından üretilen malların, acil bir durumda kullanılamaz hale gelmesini önlemeyi amaçlıyor.” ifadeleri kullanılmıştı.

Karremans, “kritik teknoloji ve kabiliyetlerinin Avrupa dışına çıkabileceği” gerekçesiyle kararı savunmuştu.

Nexperia’nın Çin birimi, 17 Ekim’de müşterilerine gönderdiği bilgi notunda şirketin Avrupa’daki merkezinin Çin’deki çalışanların sistem bilgisayarlarına erişimini kestiğini ve maaş ödemelerini durdurduğunu bildirmişti.
 

Pekin yönetiminin de şirketin Çin biriminin ihracatını durdurmasıyla Nexperia’nın çip sağladığı çok sayıda üretici tedarik sorunuyla karşı karşıya kalmıştı.

Temel çipleriyle büyük bir pazar payına sahip olan Nexperia’da, tedarik sorunu otomotiv endüstrisi ve diğer sektörleri olumsuz etkilemişti. Otomotiv tedarikçilerinin elektronik bileşen üretimi geçici olarak kesintiye uğradı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin Avrupa'ya geri adım attırdı: Hollanda Nexperia’ya... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:09:14