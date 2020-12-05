Samanyolu Haber /Teknoloji / Çin Ay'a bayrak dikti /05 Aralık 2020 00:41

Çin Ay'a bayrak dikti

Çin'in Ay'dan numune toplaması için gönderdiği Chang'e 5 uzay aracının dünyanın uydusu üzerine diktiği Çin bayrağının görüntüsü yayınlandı.

SHABER3.COM

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), topladığı toprak örnekleriyle Dünya'ya gelmek üzere Ay'dan ayrılan Chang'e 5'in Dünya'nın uydusuna diktiği 5 yıldızlı kırmızı Çin bayrağının fotoğraflarını yayımladı. 

Çin Ulusal Uzay İdaresi, 24 Kasım'da Ay'dan numune toplaması için "Chang'e 5" adlı insansız uzay aracını fırlatmıştı. Uzay aracı 1 Aralık'ta Ay'ın 51.8 derece batı boylamı ve 43.1 derece kuzey enlemine başarılı şekilde iniş yapmıştı.

Topladığı toprak örnekleriyle Dünya'ya gelmek üzere Ay'dan ayrılan Chang'e 5 uzay aracının, Ay'a 5 yıldızlı kırmızı Çin bayrağını diktiği bildirildi. Uzay aracının üzerindeki kamera tarafından çekilen ve Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından paylaşılan fotoğrafta, Ay'ın rüzgarsız yüzeyinde Çin bayrağının hareketsiz durduğu görüldü.

Uzay aracının topladığı örnekleri başarıyla getirmesi halinde Çin, ABD ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'dan Dünya'ya örnek getiren 3. ülke unvanına sahip olacak. Chang'e 5'in söz konusu görevi ile birlikte Ay ve Güneş hakkında bilinmeyen hususların aydınlatılması planlanıyor.

Çin bayrağı Ay

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin Ay'a bayrak dikti Sonraki Haber >>

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

"Cem Yılmaz gibi adamdım, Küçük Emrah'a döndüm"

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyo karıştı

Devletin ordusu Katar’a satılmış

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:15:48