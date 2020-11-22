Çin Ay'a insansız hava aracı gönderiyor

Adını antik Çin ay tanrıçasından alan Chang'e-5 sondası, bilim insanlarının Ay'ın kökeni ve oluşumu hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olabilecek materyaller toplamayı hedefliyor.







Önümüzdeki günlerde başlatılması planlanan Çin sondası, Oceanus Procellarum veya "Fırtınalar Okyanusu" olarak bilinen, daha önce hiç ziyaret edilmemiş devasa bir lav ovasından 2 kg. numune toplamayı hedefliyor.





Görevin başarıya ulaşması halinde Çin, ABD ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'dan örnek toplamayı başaran üçüncü ülke olacak.





İLK GİRİŞİM SOVYETLERDEN





1959 yılında, Sovyetler Birliği'nin, ilk insan yapımı araç olan Luna 2'yi aya indirmesinden bu yana, Japonya ve Hindistan da dahil olmak üzere çok az ülke, Ay görevleri için girişimlerde bulundu.





ABD, 1969-72 yılları arasında, Apollo programı kapsamında gerçekleştirilen altı uçuş ile Ay'a 12 astronot indirerek Dünya'ya toplam 382 kg. ağırlığında kaya ve toprak getirdi.





Sovyetler Birliği de 1970'lerde üç başarılı robotik numune getirme görevi gerçekleştirdi. Sonuncusu Luna 24, 1976'da 170.1 gram ağırlığında numuneyi Dünya'ya getirmeyi başardı.





GÖREV





Sonda, Ay'ın yörüngesine girdikten sonra yüzeye iki araç konuşlandıracak; araçlardan biri zemini delecek, ardından toprak ve kaya örneklerini, bir yörünge modülü ile yanaşacak olan diğer araca aktaracak. Görevlerin başarılı geçmesi durumunda numuneler, onları Dünya'ya götürecek olan bir dönüş kapsülüne aktarılacak.





Çin, bu görevle birlikte, daha karmaşık uzay görevlerine atılmadan önce uzaydan numune toplama yeteneğini test etmeyi amaçlıyor. Çin Ulusal Uzay Dairesi, 2030 yılına kadar Mars gezegeninden de numune almayı hedefliyor.