Çin baskı yaptı, Erdoğan Twitter mesajını sildi

Tayvan gazeteleri, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tweetini Çin'in baskısıyla silmek zorunda kaldığını aktardı.





Erdoğan'ın şahsi Twitter hesabında paylaştığı ilk mesajda Tayvan bayrağı da yer alıyordu.





Çin Tayvan'ı topraklarının bir parçası olarak görüyor, tanımıyor ve tanıyan ülkelerle ilişkilerini askıya alıyor.





Taipei Times gazetesi bugün yayımladığı haberinde, "Erdoğan 31 Ekim'de yardım teklifinde bulunan ülkelerin isimleri değil, bayraklarını paylaşmıştı. Mesajda Tayvan bayrağı da vardı. Daha sonra bu tweeti silip Tayvan bayrağı çıkarılmış görseli paylaştı." ifadelerini kullandı.