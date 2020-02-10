Çin Başkonsolosu: Kesinlikle yarasa çorbası içmiyoruz

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili son rakamlarda belli oldu. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri ve rakamları açıkladı.







‘Kesin olarak hangi yabani hayvan olduğu tespit edilmedi’





Yeni tip koronavirüs salgını hakkındaki gelişmelerin gündemdeki sıcaklığını halen koruduğunun altını çizen Cui, şunları kaydetti:





“Bulaşıcı bir hastalık olduğu için herkes endişe ediyor. Bu sebepten dolayı sizlerle bu salgınla ilgili birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum. Salgına neden olan virüs, Çin’in Hubey Eyaleti’ne bağlı Vuhan Şehri’nde bulunan bir deniz ürünleri pazarında ortaya çıktı. Söz konusu virüs, yani yeni tip koronavirüsün gen dizisini araştırmalar sonucu tamamen tespit ettik ve Dünya Sağlık Örgütü’yle paylaştık. Pazarda satılan deniz ürünleriyle alakası olmadığı tespit edilen bu virüs, pazarda yasadışı yollarla satılan yabani hayvanlarla alakalı olduğu düşünülüyor. Fakat henüz kesin olarak hangi yabani hayvan olduğu tespit edilmedi.”





‘Yarasa çorbası videosu 2016 yılında çekilmiş bir videodur’





Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, “Hatırlatmak isterim ki, sosyal medyada bu salgına yol açtığı iddia edilen yarasa çorbasını içen Çinli kadının çektiği o video, aslında 2016 yılında Güney Pasifik’te çekilmiş bir videodur. Yarasa, Çin mutfağında ve sofralarında kesinlikle yer almıyor” dedi ve ekledi:





“Virüs tespit edildikten sonra, virüs teşhisi için testler geliştirildi ve büyük oranda üretilmeye başlandı. Bunun üzerine, sağlık kurumları hızlı ve başarılı bir şekilde bu virüsten etkilenmiş hastaları teşhis edebilecek konuma geldi. SARS ile mücadele deneyiminden istifade edilerek, ilgili mevcut ilaçlar ile tedavi yöntemi belirlendi. Şu ana kadar beşinci versiyonu olarak geliştirilen bu tedavi yöntemi içinde, durumu kritik ve ağır olan hastalar, durumu ağır olan hastalar ve durumu ağır olmayan hastalara farklı tedavi yöntemleri uygulanıyor. Vuhan’da 10 gün içerisinde toplam 2500 yataklı 2 özel hastane yapıldı ve akabinde hizmete girdi. 2 gün içerisinde 10 bin yataklı, 11 tane kabin hastaneye dönüştürüldü. Ayrıca 11 milyon nüfuslu Vuhan Şehri’nde tecrit uygulanıyor. Çin’deki diğer eyaletlerde de I. derece acil durum ilan edilerek, Vuhan’ı ziyaret etmiş olan herkes tek tek araştırılıyor, onların Vuhan sonrasında temasta bulundukları tüm kişiler tespit ediliyor ve birçok farklı tedbir alınıyor.”







Koronavirüs ile ilgili son rakamları da paylaşan Başkonsolos Cui Wei, şöyle konuştu:







Bizi mutlu eden haberler, yeni tespit edilen hasta sayısı ve şüpheli vaka sayısının her geçen gün azalmasıdır. Ayrıca, iyileşip taburcu olanların sayısı da hızla artıyor. Aynı zamanda, kesinleşen vakaların çoğu Hubey Eyaleti’nde, diğer eyaletlerdeki kesinleşen vaka sayısı ve ölü sayısı Hubey’e göre çok daha düşük bir seviyede seyrediyor. Son olarak da bu virüs Çin’e nazaran diğer ülkeleri daha az etkiledi, şimdiye kadar 24 ülkede 302 vaka tespit edildi ve 1 kişi hayatını kaybetti. Bu virüsün özelliği, yüksek oranda bulaşıcı fakat öldürücü etkisi düşük olmasıdır. Şu an bu virüsün öldürücü etkisi yüzde 2.1 oranındadır. Hayatını kaybedenlerin çoğu yaşlı, alt hastalıkları bulunan, hassasiyeti yüksek ve bağışıklığı düşük kişilerdi. Öldürücü etkilere baktığımızda, SARS yüzde 10, H1N1 yüzde 17.4 ve MERS yüzde 34.4 oranında idi.



