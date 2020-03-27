Çin bu kez de dünyaya gönderdiği çakma test kitleri ile vurdu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çin hükümetinin koronavirüs ile mücadelede yardım amaçlı olarak Avrupa Birliği'ne 2 milyon cerrahi maske, 200 bin N95 maske ve 50 bin test kiti göndereceğini duyurmuştu.







İspanya'da laboratuvar çalışmalarını sürdüren uzmanlar ve mikrobiyologlar Çin'den alınan ve hızlı sonuç veren kitlerin hatalı sonuçlar verdiğini belirtti. İspanya basını testlerin sadece yüzde 30 oranında hassasiyete sahip olduğunu aktardı. İspanya'da koronavirüs vakalarını inceleyen bir yetkili El Pais gazetesine yaptığı açıklamada "Kitler, testleri pozitif çıkan vakaları beklendiği ölçüde saptayamıyor." dedi. Gazeteye konuşan bir mikrobiyolog ise söz konusu kitleri kullanmanın bir anlamı kalmadığını dile getirdi.





15 dakikada sonuç veren koronavirüs tanı kiti nasıl çalışıyor, moleküler tanı yönteminden farklı mı?





Çekya'da da benzer yönde bir açıklama gelmişti. Ülkede kriz toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan mikrobiyolog Pavla Svrcinova, kitlerin hata oranının yüzde 80 olduğunu söyledi. Ancak Çekya Başbakanı Yardımcısı Jan Hamacek, Çek basınına yaptığı açıklamada, kitlerin hatalı sonuç vermesini uzmanların yanlış metodolojiyi seçmesine bağladı.