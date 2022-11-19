Samanyolu Haber /Gündem / "Cin çıkarma" girişimi cinayete dönüştü /19 Kasım 2022 15:06

"Cin çıkarma" girişimi cinayete dönüştü

Konya'da kalbi durunca hastaneye kaldırılan Suriyeli Hasen Alluş'un ailesi tarafından götürüldüğü "cin çıkarma" seansında boğulduğu, göğüs ve boyun kemiklerinde kırıklar oluştuğu ortaya çıktı. Alluş'un ölümüyle ilgili 5 yakını ve cin çıkarma seansını yapan İbrahim El Hac Ali gözaltına alındı.

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Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu Hasen Alluş, perşembe günü yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boynunda ve göğsünde kırıklar tespit edildi

Kalbinin durduğu belirlenen Hasen Alluş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alluş'un yapılan otopsisinde, boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi. Bunun üzerine polis, ailesinin ifadesine başvurdu.

Boğazını sıkmış

Ailesi, Alluş'u ölmeden önce 'cin çıkarma' için kendi vatandaşları olan İbrahim El Hac Ali'yi eve çağırdıklarını, Ali'nin, içindeki cini çıkarmak için Alluş'un boğazını sıktığını, kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptıklarını, ardından da hastaneye götürdüklerini söyledi.

6 kişi gözaltına alındı

Polis İbrahim El Hac Ali ile Hasen Alluş'un eşi Hasne A. (37), bacanağı İbrahim El H. (37), eşinin kardeşi Yüsra A. (30) ile çocukları Verde (17) ile Hüseyin A.'yı (15) gözaltına aldı.

Hasen Alluş, otopsisinin ardından Ereğli ilçesinde toprağa verilirken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.
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