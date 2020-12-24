Çin’de Alibaba’ya tekel soruşturması

Çin'de Pekin yönetimi ile ülkenin en büyük teknoloji şirketi Alibaba'nın patronu Jack Ma arasındaki gerilim büyüyor.





Financial Times'ın haberine göre, Çin'de piyasa düzenleyici otorite, “şikayetler üzerine” Alibaba hakkında bugün tekel karşıtı soruşturma başlattı. Haberde, bu soruşturmanın Çin'de büyük bir teknoloji şirketine açılan ilk anti-tekel soruşturması olduğu belirtildi.





HİSSEDE YÜZDE 8 DEĞER KAYBI

Alibaba'dan yapılan açıklamada, işlerin normal seyrinde sürdüğü ve soruşturma kapsamında düzenleyicilerle iş birliği içinde çalışılacağı belirtildi.





Soruşturma haberi üzerine, Hong Kong borsasında işlem gören Alibaba hisselerinin değerinde yüzde 8'e varan düşüş görüldü.





DÜNYANIN EN BÜYÜK HALKA ARZI DURDURULMUŞTU

Çin yönetimi, Ma'nın 24 Ekim'deki bir toplantıda ülkedeki finansal kurum ve kuralları eleştirdiği konuşmasının ardından şok bir adım atmış ve Ma'ya ait finansal teknoloji şirketi Ant Group'un halka arz sürecini durdurmuştu.





Halka arza izin verilseydi Ma'nın şirketinin borsaya açılmasından 34 milyar dolar gelir elde edilecekti. Bu da şirketi tarihin en büyük halka arzına imza atan kurumu yapacaktı.





Zhong Lun hukuk firmasından anti-tekel uzmanı Scott Yu, “Kötü senaryoda Alibaba, geçen yılki satışlarının yüzde 10'u kadar cezaya maruz kalabilir” dedi.









Çin Konümist Partisi'ne ait Halkın Günlüğü (People's Daily) gazetesinin başyazısında, ülkede tekel konusunun acil bir mesele haline geldiğine dikkat çekildi ve Alibaba'ya açılan soruşturmanın, internet sektörünün tekel karşıtı denetimi açısından önemli bir adım olduğu savunuldu.