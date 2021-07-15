Samanyolu Haber /Dünya / Çin’de aşı olmayana hastane yasağı /15 Temmuz 2021 20:35

Çin’de aşı olmayana hastane yasağı

Corona virüsü salgınının başladığı Çin'de dikkat çekici bir karar alındı. Yetkililer, birçok şehirde corona virüsü aşısını zorunlu hale getirdi. Aşı olmayanlar ise, hastane, okul, müzeye giremeyecek toplu taşıma kullanamayacak.

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2019 yılının son günlerinde corona virüsü salgınının başladığı Çin’de çok sıkı önlemler ve aşı kararları alındı. Yetkililer Çin bazı kentlerinde corona virüsü aşısı olmayanların bazı haklardan mahrum bırakılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada ilk olarak belirli kentlerde corona virüsü aşısı olma zounluluğu getirildi. Ülkenin güneyindeki Yunnan eyaletindeki Chuxiong kentinde, 18 yaşın üzerindekilerden 23 Temmuz’a kadar en az 1 doz aşı olmaları istendi. 510 nüfuslu şehirde bu tarihe kadar aşı olmayanlara ise bazı kısıtlamalar getirileceği belirtildi.

1.4 milyar nüfuslu ülkenin yüzde 64’ünün corona aşısı olmasını hedefleyen Çin’in Chuxiong kentinde aşı olmayanların hastane, bakım evi, anaokulu, okul, kütüphane, müzeye girmesine izin verilmeyecek. Bu kişilerin hapishane ziyareti de yapamayacağını açıklayan yetkililer tek doz aşı olmayanların toplu taşımaya alınmayacağını vurguladı.

Öte yandan bir ay sonra iki doz aşı olunmasının zorunlu hale getirileceği belirtildi. Bir ay sonra iki doz aşı olmayanların da benzer şekilde kamusal alanlara giremeyeceği açıklandı.

BU KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Fransız haber ajansı AFP, ülke genelindeki yaklaşık 12 şehirde de benzer uygulamaların başladığını aktardı. Öte yandan Tianhe bölgesinde çalışan kamu görevlilerine aşı olmamaları durumunda maaş verilmeyeceği belirtildi.

Fakat hükümetin bu adımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Bazı kullanıcılar “Çin’in Twitter’ı” olarak bilinen Weibo’da hükümetin politikasını eleştirdi. Sosyal medya kullanıcıları, “Hükümet daha önce aşının gönüllülük esasına göre yapılacağını söylemişti ama şimdi bizi aşı olmaya zorluyorlar” dedi.
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