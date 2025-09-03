Çin’de nükleer silahlarla tarihi geçit töreni

Samanyoluhaber.com - Moskova

Çin halkının dış güçlere direnişinin 80. yıl dönümü ile İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesini anma töreninde, kara, deniz ve hava tabanlı stratejik nükleer güçlerini ilk kez bir arada sergiledi.





Çin Ordusu, bu kapsamlı askeri geçit töreninde, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip çeşitli füze sistemlerini tanıttı.





Törende Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian dahil olmak üzere 20’den fazla yabancı lider yer aldı.





Nükleer Füze Sistemlerinin Tanıtımı





Törenin en dikkat çekici bölümlerinden biri, nükleer savaş başlıklarına sahip füze sistemlerinin sergilenmesi oldu. İlk kez hava tabanlı nükleer füze "Çingley-1", denizaltılardan fırlatılabilen kıtalararası balistik füze "Cülang-3", kara tabanlı kıtalararası balistik füzeler "Dongfeng-61" ve "Dongfeng-31" tören sırasında izleyicilere tanıtıldı.





Ayrıca, Çin’in gezegen çapında hedeflere ulaşabilme kabiliyetine sahip stratejik kıtalararası nükleer füze "DF-5C" de ilk kez halkın önüne çıktı. Çin, bu füzeyi stratejik caydırıcılık ve güvenlik için önemli bir araç olarak konumlandırıyor.





Askeri uzmanlar, bu füzenin hem nükleer hem de konvansiyonel savaş başlıkları taşıyabildiğini belirtiyor. Global Times gazetesine konuşan roket teknolojileri ve nükleer silahsızlanma uzmanı Prof. Yang Chengjun, DF-5C'nin tahmini menzilinin 20.000 kilometreden fazla olduğunu ve bu sayede dünyanın herhangi bir noktasına ulaşabileceğini ifade etti. Yang, füzenin yüksek hız (onlarca Mach hızında), yüksek isabet hassasiyeti ve hem konvansiyonel hem de nükleer başlıklar taşıyabilme özelliğine dikkat çekti.





Hipersonik Füzeler ve İnsansız Hava Araçları





Törende ayrıca üç farklı hipersonik füze sistemi de tanıtıldı: "YJ-21", "DF-17" ve "DF-26D". YJ-21, uçaklardan fırlatılabilen balistik bir füze olarak öne çıkarken, DF-17 orta ve kısa menzilli bir füze sistemi olarak tanımlandı.





DF-26D ise hem nükleer hem de konvansiyonel savaş başlıkları taşıyabilen balistik bir füze olarak dikkat çekti. Tören sırasında sergilenen bir diğer önemli teknoloji ise çeşitli türdeki insansız hava araçları (İHA) oldu.





Bunlar arasında, pilotlu savaş uçaklarıyla koordineli çalışabilen ve hava savunma sistemlerini bastırma, keşif, eşlik etme, silah taşıma gibi görevleri yerine getirebilen "eşlikçi İHA’lar" yer aldı. Ayrıca, hava üstünlüğü sağlamak için tasarlanmış "hava üstünlüğü İHA’ları" da tanıtıldı. Uzman Zhang Xuefeng, bu tür İHA’ların bağımsız hava muharebesi yapabilme yeteneklerine sahip olduğunu vurguladı.





Çin, tören sırasında deniz platformlarından kullanılan insansız helikopterleri de sergiledi. Bu helikopterler, keşif, erken uyarı, gemisavar ve denizaltısavar operasyonları, arama-kurtarma ve taşıma görevleri için kullanılabiliyor.