Çin’de virüse karşı pet şişeli, poşetli önlem

Havalimanlarında bazı Çinliler, solunum yoluyla bulaşan virüsten korunmak için başlarının üzerine poşet ve pet şişe geçirmiş halde görüntülendi. BBC için Çin’de kameramanlık yapan gazeteci Edward Lawrence’ın paylaştığı bir karede, bir havalimanındaki kadın hem maske, hem de plastik poşetle görünüyor.
İngiliz gazetesi Daily Mail’ın sosyal medyadan derlediği bazı karelerde de durum farklı değil.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Çinlilerin henüz aşısı bulunamayan ve kuluçka süresinde de yayıldığı için korunması epey güç olan virüse karşı poşetler ve pet şişelerle önlem aldığı, çocuklarını sarıp sarmaladığı görülüyor.
MASKE FABRİKALARINDA KAPIYA DAYANDILAR
Çin’de şu an yüz maskesi takmayan yolcuların herhangi bir toplu taşıma aracına binmesine izin verilmiyor. Ancak birçok kentte de maske kıtlığı yaşanıyor. The Guardian gazetesinin yayınladığı görüntülerde, Jiujiang’daki bir fabrikanın dışında insanların maske için birbirleriyle yarıştığı görülüyor.