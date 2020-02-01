Çin’de virüse karşı pet şişeli, poşetli önlem

Havalimanlarında bazı Çinliler, solunum yoluyla bulaşan virüsten korunmak için başlarının üzerine poşet ve pet şişe geçirmiş halde görüntülendi. BBC için Çin’de kameramanlık yapan gazeteci Edward Lawrence’ın paylaştığı bir karede, bir havalimanındaki kadın hem maske, hem de plastik poşetle görünüyor.











İngiliz gazetesi Daily Mail’ın sosyal medyadan derlediği bazı karelerde de durum farklı değil.









