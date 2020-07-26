Çin’deki ABD konsolosluğu önünde yoğun güvenlik

Çin, Çengdu konsolosluğu çalışanlarının bazılarını görevleri dışında faaliyette bulunmakla suçluyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bu tür faaliyetlerin Çin’in iç işlerine karışmak anlamına geldiğini ve Çin’in güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini bildirdi.

ABD’nin Çin’in Teksas eyaletinin Houston kentindeki konsolosluğunu kapatma kararının ardından Çin de misilleme olarak Çengdu’daki ABD konsolosluğunu kapatma kararını Cuma günü almıştı.

Washington, Çin’in Houston’daki konsolosluğununu Amerikan mülki fikriyet haklarını ve Amerikalılar’ın özel bilgilerini korumak amacıyla kapatma kararı aldığını bildirmişti.





Houston’daki Çin’e ait konsolosluk binası kapatılırken ABD’li yetkililerden oluştuğu sanılan bir grup tesise arka kapıdan girerken görülmüştü.





Dışişleri Sözcüsü Wang, Cumartesi günü yaptığı açıklamada bunun uluslararası kanunu ve ikili ilişkileri ihlal ettiği yorumunu yapmış, Çin’in buna karşılık vereceğini söylemişti.





Çin ve ABD son dönemde ticaret savaşından Çin’in Hong Kong için kabul ettiği katı güvenlik yasasına kadar birçok konuda gerilim yaşıyor. Çin ayrıca Başkan Donald Trump tarafından Corona virüsünün ortaya çıkışı sürecinde şeffaf olmadığı gerekçesiyle de sert şekilde eleştiriliyor.





Houston’daki başkonsolosluğun kapatılması kararı, Trump yönetiminin son olarak Teksas’ta yürütülen tıbbi araştırmaların verilerinin Çin tarafından çaldığı iddiasının ardından alınmıştı.