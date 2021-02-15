Çin’deki üretimi savundu: Köle çalıştırmıyoruz

Şirket olarak Çin’de bulunmalarının bölge insanları için faydalı olduğunu ifade eden Diess, “Ne biz ne de yedek parça tedarikçilerimiz kesinlikle köle işçi çalıştırmıyoruz. Bu konuda sıfır tolerans gösteriyoruz. Xinjiangbölgesinde de değerlerimizi en üst seviyede tutuyoruz. Bunlar işçi temsilciliği, azınlıkların hakları, sosyal ve iş standartlarıdır” dedi.



Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ÇIJ), geçen yıl kasım ayında Çin belgelerine dayanarak verdiği haberde, Müslüman azınlık olan Uygurların yaşadığı bölgelerde, Uygurların sistematik kovuşturmaya tabi tutulduğunu belirtmişti. VW Yöneticisi Diess, otokratik yönetilen ülkelerdeki üretimlerini savunurken, dünyadaki insanların sadece yüzde 5.7’sinin demokratik ülkelerde yaşadığına dikkati çekti. Diess, “Sadece bu ülkelerde iş yapacak olsaydık, biz ve diğer dünya şirketleri ayakta kalamazdı” dedi.