Samanyolu Haber /Dünya / Çin, Delta varyantı vakalarını 'sıfırlayan' ilk ülke oldu /23 Ağustos 2021 20:45

Çin, Delta varyantı vakalarını 'sıfırlayan' ilk ülke oldu

Temmuz ortasından beri korona virüsünün Delta varyantıyla boğuşan Çin'de bugün hiç yeni vaka tespit edilmedi. Sıfır vaka eğilimi sürerse, Çin Delta'yı kontrol altına almayı başaran ilk ülke olacak.

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Çin, Delta varyantı nedeniyle artan korona virüsü vakalarını 'sıfırlayan' ilk ülke oldu. Çin'de temmuz ayından bu yana ilk kez, son bir günde yeni yerel korona virüsü vakası tespit edilmedi.

Çin Ulusal Halk Sağlığı Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel bulaşla yayılmış olan tek bir semptomatik vaka saptanmadı. Böylece Çin, 16 Temmuz'dan bu yana ilk kez sıfır yerel semptomatik vaka raporlamış oldu. Bununla birlikte, son 24 saatte ülke dışından gelen 21 kişide semptomatik olarak, yine ülke dışından gelen 16 kişide de asemptomatik olarak korona virüsü tespit edildiği açıklandı. 

DELTA TEMMUZ ORTASINDA HAVALİMANI ÇALIŞANLARINDA GÖRÜLDÜ

Covid-19 salgının ilk patlak verdiği ülke olarak 'sıfır vaka' hedefini benimseyen ve bu doğrultuda dünyanın diğer yerlerine kıyasla çok sıkı önlemler alan Çin, temmuz ortasından bu yana Delta varyantıyla boğuşuyordu. İlk Delta vakaları doğudaki Nanjing kentinin havalimanında çalışan temizlik işçilerinde görülmüş, varyant kısa sürede ülkenin 31 vilayetinin yarıdan fazlasına yayılmış ve 1200'ü aşkın kişiye bulaşmıştı.

HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Delta varyantının yayılması karşısında çok sayıda kentte on milyonlarca kişi için yeniden kapanma tedbirleri gelirken, ülke seyahatler kısıtlanmış ve milyonlarca kişiye tarama testleri yapılmıştı. Aynı zamanda yurt dışından zaruri olmayan seyahatler yasaklanmış, gelenlere de katı karantina kuralları uygulanmıştı. Bu önlemlerin ardından iki hafta önce yeniden 100'lü sayılara çıkan vakalar geçtiğimiz haftadan itibaren azalmaya başlamıştı.

Çin'in 'sıfır Delta' grafiğini koruyup koruyamayacağı ise merak konusu. Eğer sıfır vaka eğilimi sürerse, Çin Delta salgınını kontrol altına almayı başaran ilk ülke olacak.
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