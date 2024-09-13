Samanyolu Haber /Dünya / Çin’den Rusya’ya araç ihracatında patlama! /13 Eylül 2024 11:42

Çin’den Rusya’ya araç ihracatında patlama!

Çin’in Rusya’ya araç ihracatında tarihindeki en yoğun dönem yaşanıyor.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

İthalatçılar ve nakliyeciler, Çin sınırındaki kontrol noktalarında uzun kuyrukların oluştuğunu bildiriyor.

Uzmanlar alıcıların sınırlarda otomobiller, kamyonlar, yarı römorklar ve yol inşaatı ekipmanlarını hızla ithal etme çabalarından kaynaklandığını belirtiyor.

Ayrıca Rusya'da Hükümetin aldığı geri dönüşüm ücretlerinde yapılan değişikliğin 1 Ekim’de yürürlüğe girmesiyle araç fiyatlarında artışa neden olması da yoğunluğun başka bir nedeni olarak açıklanıyor.

İthalatçıların Stratejik Hazırlıkları ve Tedarik Zinciri Gecikmeleri

BWG distribütörü Evgenia Streltsova, temmuz ayının sonunda başlayan bu yoğunluğun, geri dönüşüm ücretindeki planlanan artış nedeniyle hızla arttığını ifade etti.

FNGroup’tan Mikhail Visloguzov, araçların sınır geçişlerinde bir hafta geciktiğini, Shuttle Logistic’in Vladimir Gamazkov ise Çin’den Rusya’ya araç ithalat hacminin %50 oranında arttığını belirtti. Bazı araç türlerinde bu artış geçen yıla oranla iki katına çıkmış durumda.

Ayrıca, kamyonlar, otobüsler, yarı römorklar ve yol yapım ekipmanları gibi diğer ticari araçlar da bu artıştan etkilenecek. İthalatçıların, bu yüksek maliyetlerden kaçınmak için Çin’den araç ve ekipmanlarını daha erken tedarik etme çabaları, sınırdaki gecikmeleri artırmaya devam edecek gibi görünüyor.
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