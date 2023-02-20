Samanyolu Haber /Dünya / Çin’den yalanlama geldi /20 Şubat 2023 19:41

Çin’den yalanlama geldi

Pekin yönetimi Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle Rusya’ya silah yardımı iddialarını bir kez daha yalanladı

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com- Moskova


ABD Dışişleri Bakanı’nın Çin’in Rusya’ya silah yardımına hazırlandığı iddialarına Çin’den yalanlama geldi.

Washington yönetimini gerçek dışı bilgi yaymakla suçlayan Çinli diplomat, "ABD'nin Çin-Rusya ilişkileri konusunda baskı ve zorlama şöyle dursun, parmak sallamasını dahi kabul etmiyoruz" dedi. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CBS kanalına verdiği demeçte 'Çin yönetiminin Rusya'ya Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere silah vermeyi değerlendirdiğini' iddia etmişti.

İlişkilerin derinleşmesi endişe verici

Münih Güvenlik Konferansı'nda Çin Komünist Partisi Politbürosu'nun dış politika yönetiminden sorumlu üyesi olan eski Dışişleri Bakanı Wang Yi ile gergin bir görüşme gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CBS'in Face The Nation programına verdiği röportajda, 'Çin yönetiminin Rusya'ya Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere silah vermeyi değerlendirdiğini' ileri sürdü. Blinken, öldürücü desteğin neleri içerdiği sorusuna "Cephanelikten silaha dek her şey" yanıtını verdi.

Yine bu görüşmede Blinken, Çin’i Rusya’ya doğrudan yada dolaylı olarak yardım etmesi durumunda yaptırım uygulamasına maruz kalacağı tehdidinde bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Washington’un Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin özel askeri harekatın başlangıcından itibaren derinleşmesinden endişe duyduğunu söylemişti. 

Münih Konferansı'na katılan üst düzey Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de iddiaları daha tırmandırmaya çalıştı. 'Ukrayna'nın galip geleceğinden en emin olunan böylesi bir dönemde Çin'in Rusya'ya silah sağlamasının ciddi bir hata olacağı' anlatısını ortaya atan Graham, "Bunu şimdi yapmak, batmakta olan Titanik için bilet almaya benzer" dedi. 'ABD'nin yakında Ukraynalı savaş pilotlarını eğitme planlarını açıklayacağına dair güçlü işaretler aldığını' sözlerine ekledi.
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